Ishim:
с другой стороны - кукл не видит программеров - сливаторов, оно ему не надо )))))
 
Ishim:
с другой стороны - кукл не видит программеров - сливаторов, оно ему не надо )))))
Поэтому ты с утра попался ему на глаза? )))
 
artikul:
Поэтому ты с утра попался ему на глаза? )))
я сам виноват не надо было ордера на ставку оставлять (не было б лося)
 
Надеюсь этот урок Мудрейшего запомнят многие ))) Кукл не видит программеров ))) Эй, трейдуны, я бы на вашем месте насторожился бы )))
 

евроена без изменений за седня:


 
artikul:
Надеюсь этот урок Мудрейшего запомнят многие ))) Кукл не видит программеров ))) Эй, трейдуны, я бы на вашем месте насторожился бы )))
Будь снисходителен к Учителю, возраст все таки)))
 
artikul:
Надеюсь этот урок Мудрейшего запомнят многие ))) Кукл не видит программеров ))) Эй, трейдуны, я бы на вашем месте насторожился бы )))
ну тут они сами не плошают - начинают рулить руками ))))
 
stranger:
Будь снисходителен к Учителю, возраст все таки)))
что ты имел ввиду? (забывчивость - бывает иногда - но это в основном касается работы)))) - да вообще у них ума дохрена)
 
Ilij:

евроена без изменений за седня:


Научу тебя, так и быть!

Смотри, цена провалилась под машку и та не пускает ее вверх, а вторая ждет ее внизу. Загнутый покрасневший кончик верхней машки говорит о ее силе и серьезности намерений!!! 

Это западня!!! 

 

 
stranger:

И что мне с ним делать? 

 

Ishim:
с кем?
С фунтом. Человек слить хочет,а не получается-лот 0.05 разворачивает тренд.
