FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия - страница 724
с другой стороны - кукл не видит программеров - сливаторов, оно ему не надо )))))
Поэтому ты с утра попался ему на глаза? )))
евроена без изменений за седня:
Надеюсь этот урок Мудрейшего запомнят многие ))) Кукл не видит программеров ))) Эй, трейдуны, я бы на вашем месте насторожился бы )))
Будь снисходителен к Учителю, возраст все таки)))
евроена без изменений за седня:
Научу тебя, так и быть!
Смотри, цена провалилась под машку и та не пускает ее вверх, а вторая ждет ее внизу. Загнутый покрасневший кончик верхней машки говорит о ее силе и серьезности намерений!!!
Это западня!!!
И что мне с ним делать?
с кем?