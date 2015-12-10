FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия - страница 812

artikul:
Эээ ... непробиваемая машка - это индикатор, состоящий из трех линий (основной, сигнальной и базовой). Первые две линии - это МА, а базовая линия - обычная горизонталь. Периоды непробиваемой машки вычисляются по стандартному параболику, а сам индикатор является его эффективным дешифратором ))) Пробитие непробиваемой машки означает - либо ретест базовой линии (это сейчас - 2230) и отскок, либо перелом тренда, если на пересечении основной и сигнальной линий появится новая базовая линия ))) Вот таким образом )))
фактор ускорения в параболике используется для расчета периода машки? может формулу расчета машки покажете...а?
Silent:

Сейчас ситуация, про которую я говорил. Индекс чуть вниз, евра вверх, а фунт не реагирует.

` 13.20-13.23 по UTC на м12 (на Н1 видно, как опаздывает)

видел такое раньше. далее будет догонять. равновесие движения в конечном итоге сохранится.
 
_new-rena:
видел такое раньше. далее будет догонять. равновесие движения в конечном итоге сохранится.

Во. Смысл есть? например, войти не вдогонку по евро, а вовремя по фунту? если не пойдет, СЛ покороче будет.

Silent:

Во. Смысл есть? например, войти не вдогонку по евро, а вовремя по фунту? если не пойдет, СЛ покороче будет.

кому как. я эту систему не использую. наблюдения, не более.
 
_new-rena:
кому как. я эту систему не использую. наблюдения, не более.

Ясно. Думал, вы это хозяйство к рельсам прикрутить хотите.

Silent:

Ясно. Думал, вы это хозяйство к рельсам прикрутить хотите.

рельсы помучил, помучил.... не устроил профит фактор.

а вообще, рельсы автоматизируются так:

берем угол наклона котировки предыдущего бара и текущего, они должны быть противоположны. оптимизируем сам угол и вперёд)))

по мне лучше вот это (по крайней мере убыток нанесенный рельсами перекрыло за последний час):

в сумме эти блохи вытягивают движение в одну сторону за день))) их тута под 100-ню

висяки крыть в конце дня и фсё)))

 
Young:
фактор ускорения в параболике используется для расчета периода машки? может формулу расчета машки покажете...а?
Ну что Вы, голубчик, такое говорите ))) Какая формула? ))) Это итерационные вычисления и на глубину не более чем неделя на часовом графике, иначе можно терминал подвесить )))
 
Так у меня что, бракованная, из одной? (((
 
_new-rena:

рельсы помучил, помучил.... не устроил профит фактор.

а вообще, рельсы автоматизируются так:

берем угол наклона котировки предыдущего бара и текущего, они должны быть противоположны. оптимизируем сам угол и вперёд)))

Ну дык. Без смазки шила и крестов они на автомате не поедут.
Silent:
Ну дык. Без смазки шила и крестов они на автомате не поедут.
2 недели их толкал, не получилось фактора больше 2-х. маловато...
