FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия - страница 812
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Эээ ... непробиваемая машка - это индикатор, состоящий из трех линий (основной, сигнальной и базовой). Первые две линии - это МА, а базовая линия - обычная горизонталь. Периоды непробиваемой машки вычисляются по стандартному параболику, а сам индикатор является его эффективным дешифратором ))) Пробитие непробиваемой машки означает - либо ретест базовой линии (это сейчас - 2230) и отскок, либо перелом тренда, если на пересечении основной и сигнальной линий появится новая базовая линия ))) Вот таким образом )))
Сейчас ситуация, про которую я говорил. Индекс чуть вниз, евра вверх, а фунт не реагирует.
` 13.20-13.23 по UTC на м12 (на Н1 видно, как опаздывает)
видел такое раньше. далее будет догонять. равновесие движения в конечном итоге сохранится.
Во. Смысл есть? например, войти не вдогонку по евро, а вовремя по фунту? если не пойдет, СЛ покороче будет.
Во. Смысл есть? например, войти не вдогонку по евро, а вовремя по фунту? если не пойдет, СЛ покороче будет.
кому как. я эту систему не использую. наблюдения, не более.
Ясно. Думал, вы это хозяйство к рельсам прикрутить хотите.
Ясно. Думал, вы это хозяйство к рельсам прикрутить хотите.
рельсы помучил, помучил.... не устроил профит фактор.
а вообще, рельсы автоматизируются так:
берем угол наклона котировки предыдущего бара и текущего, они должны быть противоположны. оптимизируем сам угол и вперёд)))
по мне лучше вот это (по крайней мере убыток нанесенный рельсами перекрыло за последний час):
в сумме эти блохи вытягивают движение в одну сторону за день))) их тута под 100-ню
висяки крыть в конце дня и фсё)))
фактор ускорения в параболике используется для расчета периода машки? может формулу расчета машки покажете...а?
Эээ ... непробиваемая машка - это индикатор, состоящий из трех линий (основной, сигнальной и базовой). Первые две линии - это МА, а базовая линия - обычная горизонталь. Периоды непробиваемой машки вычисляются по стандартному параболику, а сам индикатор является его эффективным дешифратором ))) Пробитие непробиваемой машки означает - либо ретест базовой линии (это сейчас - 2230) и отскок, либо перелом тренда, если на пересечении основной и сигнальной линий появится новая базовая линия ))) Вот таким образом )))
рельсы помучил, помучил.... не устроил профит фактор.
а вообще, рельсы автоматизируются так:
берем угол наклона котировки предыдущего бара и текущего, они должны быть противоположны. оптимизируем сам угол и вперёд)))
Ну дык. Без смазки шила и крестов они на автомате не поедут.