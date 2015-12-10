FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия - страница 734
поменьше надо сюда писать (((( (вам виднее)
Да ладно вам. Просто смешно получилось - он только написАл, и фунт вверх, и индекс вниз шагнул.
EURCAD под новости...
ТР 5031
У фунта поддержки хорошие, если по евро лимитник не возьмет, то на эту неделю всё.
2167 limit
У фунта поддержки хорошие, если по евро лимитник не возьмет, то на эту неделю всё.
Есть подозрение, что по фунту не договорились.
Он упал недостаточно низко, по сравнению с еврой. Евра цели давно достигла, а фунт упёрся рогом.
У меня уже индекс в потолок упёрся, расти не хочет, ситуация какая то патовая.
(линия тренда посчитана так же, как и по евро и фунту вчера что ли постил).
(тут не так красиво, потому что по торговым дням)
ps это при том, что его гэпом опускали.
Правда, падать позже начал, может поэтому.
Сиди жди)))
хорошо...
Не знаю, я вижу только что на этой неделе фунт выкупали, вернее на прошлой начали. По евро на сегодня были уровни 1.2294, 87, 67, все их отработали, следующие по величине объемы на 1.2382, 92. Вот и вся картина.
На картинку тебя Дедушка вдохновил?)
Илья, это кака, брось)
Илья, это кака, брось)