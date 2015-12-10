FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия - страница 443

IRIP:
Рубль поднялся после слов Владимира Путина о борьбе с валютными спекуляциями http://russian.rt.com/article/62778
Он опустился, после каких слов не знаю, скорее всего после "мы правее правого я..а"))) Лучше он помолчал бы, Зорич пытается рубль поднять, а тут он))))
 

готовится малое безобразие


 
tol64:

У кого-то такие прогнозы. )))

Это хотелка такая)
 
stranger:
Это хотелка такая)
Хотелками меряются. ))
Ishim:
евра до канала не дошла 3 пипки, (пришлось на 13 выше покупать)

это потому что ручки шаловливые, всё будет - куда торопишься?

ладно одну байку открыл, дак нет же - есчо одну...

ну вапщеееее....

 
stranger:
под 55 начать покупки это самое то))))

ММ это фигня, но вот какие цели тогда ставить нужно? или просто купить лишь бы купить?

П.С. ой, не заметил, парни коридор в 100-200 делают.

 
lactone:

ММ это фигня, но вот какие цели тогда ставить нужно? или просто купить лишь бы купить?

П.С. ой, не заметил, парни коридор в 100-200 делают.

Цели, а стоп куда тыкать? Или просто на демке поиграться?

Это как наш Сенсей, проснулся, почесался, ааа, засолю ка я йену посреди поля) 

 
stranger:
Цели, а стоп куда тыкать? Или просто на демке поиграться?

ну если цель 200, то, по самому строгому ММ, стоп должен быть 1/3 от профита.

То есть вход будет выглядеть типа так: Buy    1.00 USDRUB 55.000    Stop-loss 6,660    Take-profit 200.000

ММ не нарушен. Все отлично.

 
lactone:

ну если цель 200, то, по самому строгому ММ, стоп должен быть 1/3 от профита.

То есть вход будет выглядеть типа так: Buy 1.00 USDRUB 55.00 Stop-loss 6,66 Take-profit 200.00

ММ не нарушен. Все отлично.

