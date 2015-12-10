FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия - страница 443
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Рубль поднялся после слов Владимира Путина о борьбе с валютными спекуляциями http://russian.rt.com/article/62778
под 55 начать покупки это самое то))))
У кого-то такие прогнозы. )))
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
Будет ли профит, если входить вверх каждый день с рынка с 4,5 или 8 по 26.12.14 по USDRUB на его открытии постоянным лотом, закрытие всех поз 26.12.14?
MoneyJinn, 2014.12.04 10:41
Цель на следующий год: 100-200 р. за доллар.
А как и когда входить решай сам.
готовится малое безобразие
У кого-то такие прогнозы. )))
Это хотелка такая)
евра до канала не дошла 3 пипки, (пришлось на 13 выше покупать)
это потому что ручки шаловливые, всё будет - куда торопишься?
ладно одну байку открыл, дак нет же - есчо одну...
ну вапщеееее....
под 55 начать покупки это самое то))))
ММ это фигня, но вот какие цели тогда ставить нужно? или просто купить лишь бы купить?
П.С. ой, не заметил, парни коридор в 100-200 делают.
ММ это фигня, но вот какие цели тогда ставить нужно? или просто купить лишь бы купить?
П.С. ой, не заметил, парни коридор в 100-200 делают.
Цели, а стоп куда тыкать? Или просто на демке поиграться?
Это как наш Сенсей, проснулся, почесался, ааа, засолю ка я йену посреди поля)
Цели, а стоп куда тыкать? Или просто на демке поиграться?
ну если цель 200, то, по самому строгому ММ, стоп должен быть 1/3 от профита.
То есть вход будет выглядеть типа так: Buy 1.00 USDRUB 55.000 Stop-loss 6,660 Take-profit 200.000
ММ не нарушен. Все отлично.
ну если цель 200, то, по самому строгому ММ, стоп должен быть 1/3 от профита.
То есть вход будет выглядеть типа так: Buy 1.00 USDRUB 55.00 Stop-loss 6,66 Take-profit 200.00
ММ не нарушен. Все отлично.