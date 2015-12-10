FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия - страница 747

Ishim:
И вообще подход твой не принесёт результата. (исходи из того, что бот не может постоянно зарабатывать, а только свой период - дальше период другого бота, а одного бота постоянно крутить настройки смысл какой )
Стренж на тебя дурно влияет )))
 
))))) (не буду ничего писать - может тебе и нинадо ничо - выпил пива и хорошо)
 

Пнула лимитку и не активировала. Ладно-тогда будем покупать.

 

.........Сильно точно-тоже плохо. 

 
Охренеть ковер узбекский )))
 
gnawingmarket:
Что это?
Голова и Плечи )))
 
чо у него нет ))))))) всем пака! ))))))))) 
 
О, ты начал постигать суть и смысл))))))))))))))))))))))))))
 
gnawingmarket:
Учитель сказал, что ты еще блуждаешь во тьме родового бытия )))
 
Один раз было - стопы научил ставить)
 
Переведи заодно и то что он мне сегодня наморозил)))

Или ты и сам не понял о чем трындел Великий?) 

