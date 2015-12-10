FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия - страница 747
И вообще подход твой не принесёт результата. (исходи из того, что бот не может постоянно зарабатывать, а только свой период - дальше период другого бота, а одного бота постоянно крутить настройки смысл какой )
Стренж на тебя дурно влияет )))
Пнула лимитку и не активировала. Ладно-тогда будем покупать.
.........Сильно точно-тоже плохо.
Что это?
Голова и Плечи )))
))))) (не буду ничего писать - может тебе и нинадо ничо - выпил пива и хорошо)
Стренж на тебя дурно влияет )))
Учитель сказал, что ты еще блуждаешь во тьме родового бытия )))
Переведи заодно и то что он мне сегодня наморозил)))
Или ты и сам не понял о чем трындел Великий?)