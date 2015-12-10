FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия - страница 149
Шаман, да нах кому твои проносы, продаем надолго чиф и покупаем евро, пока что, на 9680 повесил, на следующей неделе от 9620-40 добавлю.
Заходить не буду, извиняйте, отвлекает.
Да, кто будет торговать чиф в селл, то часть позиции тп на 9410, оттуда по любому должен быть отскок вверх.
Шаман, ниже 25 продай, да побольше, инвестиция для внуков будет, потому как ты там уже цену вряд ли дождешься, так что в этом месяце соли там)))
Это ты там напиши (я тедя опять забаню), от чего жила на огороде?, какие внуки (мы не дрозофилы) 1.22 в декабре.
Ну, жди 1.22
Шаман, да нах кому твои проносы, продаем надолго чиф и покупаем евро, пока что, на 9680 повесил, на следующей неделе от 9620-40 добавлю.
где-тоо я это уже слышал, когда евро был по 1.31
я тогда закладку для своего первого коляна на
вот вот развернется и получил...
А если три фигуры к 2830 прогуляешься да там полприбыли прикроешь, то что то потеряешь?
Месячный график евро и индекса бакса открой и посмотри куда тренд и где поддержки-сопротивления и гадать не будешь, тем более на чифе красивый ложный пробой вверх был, вот там от 9680 набрался)
Пробой сопротивления и возврат. Чтобы вы хоть знали что это, а то только черточки больного Учителя))))
Вернее неправильно выразился, на выходных можно потрындеть), а в будни найн.
...
Предупреждать надо :-) народ уже волноваться начал, куда ТС делся.
Да Учитель на моск давит))) Сюда в будни вообще лучше не заходить, как посмотришь на это блохоловство, два ордера с одного уровня, бай и селл, крыша едет)))
А как кто то тут ляпнул, что глобальный тренд по золоту вниз, то вообще в осадок выпал, наверное до нуля или в минуса упадет...
Серебро по минус 10, приходишь, берешь киллограмчик, а тебе еще триста с лишком баков в карман суют...
хорошо, что кукл дал сразу:
но любит половой делать так:
вот здесь яркий пример - давно продано, а бабок нет
так в чем проблем? займем на стопах...
