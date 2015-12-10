FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия - страница 784

Myth63:
ну что бы то нибыло, должны закрыть день выше 5520=) (не повод действвать так =) )
Не знаю. Я не прогнозирую. Фунта на графике ещё нет. Ещё не знаю какая пара будет интересна. После новостей будет видно.
 
Ясно. Новости в соответствии с прогнозом-фунт остаётся флетовать и ждать бакса в 13-30 GMT.
 
_new-rena:

1,5 недели истекло.. Еврик живёт свой жизнью. На рост пока намека нет. Прогноз Квинто остался не более чем статьёй и желанием помочь своей байке... У меня еврик по прежнему в продаже.

А на падение есть? ;-)

FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия

Silent, 2014.11.07 15:10

Среднесрок, кто проснулся.

Распределение честно заработанного закончилось.

Теперь до 21.12.2014, евра дурака валять будет, провоцировать и быков, и медведей.


 

хунтик

 

 
Всем привет, ептить, тюнер накрылся, пришлось потаскаться.
 
stranger:
Всем привет, ептить, тюнер накрылся, пришлось потаскаться.

вылечил? (бывает лечат, бывает и калечат)

что по баксику, скока мона ракетой, до куда смотрите!? (я про индекс бакса)

 
costy_:

вылечил? (бывает лечат, бывает и калечат)

что по баксику, скока мона ракетой, до куда смотрите!? (я про индекс бакса)

Вылечил, купил новый опенбокс и забыл)

До 92 бакс, вчера говорил. 

 

Илья, предложния теже что и вчера, купить бакстурлиру и луня)

Профессор, баксрубль вниз не идет, вас обманывают))) 

 
Кто не боится краткосрочных кроссов-следите за откатом GBPNZD в плане покупки. 
 
stranger:

Илья, предложния теже что и вчера, купить бакстурлиру и луня)

Профессор, баксрубль вниз не идет, вас обманывают))) 

42  рубля будет ))) Мне лучше знать что и куда идет )))
