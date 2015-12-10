FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия - страница 784
ну что бы то нибыло, должны закрыть день выше 5520=) (не повод действвать так =) )
1,5 недели истекло.. Еврик живёт свой жизнью. На рост пока намека нет. Прогноз Квинто остался не более чем статьёй и желанием помочь своей байке... У меня еврик по прежнему в продаже....
А на падение есть? ;-)
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия
Silent, 2014.11.07 15:10
Среднесрок, кто проснулся.
Распределение честно заработанного закончилось.
Теперь до 21.12.2014, евра дурака валять будет, провоцировать и быков, и медведей.
хунтик
Всем привет, ептить, тюнер накрылся, пришлось потаскаться.
вылечил? (бывает лечат, бывает и калечат)
что по баксику, скока мона ракетой, до куда смотрите!? (я про индекс бакса)
Вылечил, купил новый опенбокс и забыл)
До 92 бакс, вчера говорил.
Илья, предложния теже что и вчера, купить бакстурлиру и луня)
Профессор, баксрубль вниз не идет, вас обманывают)))
