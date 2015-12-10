FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия - страница 363

stranger:
Илья, еврофунт на две фигуры прикупит не хошь?

если только от 7885:


лунь ща приедет 1305...

https://www.mql5.com/ru/forum/37348/page352

 
Кстати,Рена,сбрехал Я-есть у Меня скриптик 12 параметров счёта показывает,в том числе стоимость пункта,макс лот,лот проигрыш 100 пунктов,спреды и т.д.. Лот на проигрыш 100пп и в инете не найду с чем это едят. Выскакивает,а заскринить не могу.
 
Мечтатель)
 
stranger:
Мечтатель)

ну тогда фунта малость...


 
Ilij:

ну тогда фунта малость...


   ну как вариант, да...

    

 
zoritch:

   ну как вариант, да...

    

5950, 6220, 6310

Посоветуй шо Сенсею с соленьями евры на лоу делать... 

Вот знаю точно - Айдлер там фунта по самые-самые набрался)))) 

 
  :-))) 

 
zoritch:

   ну как вариант, да...

    

я так не могу

каналы у меня так не кажут

третью движения приходится довольствоваться:


 

 
zoritch:

Во-во, тер им за эту баксовую экзотику, что засолить пора, нах никому не надо)
