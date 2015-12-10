FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия - страница 740
А что там на практике пробовать если никто ничего не знает?)
Уровни поддержки-сопротивления я могу тебе показать где брать, а там уже думай и копай сам.
Это хорошо. Буду пробовать. И вопросы задавать, куда без этого
если серьёзно то легче вот этому научится
Мне все очень нравится, будем знакомы ))) Меня Женечкой зовут ))) Но я в ручную не торгую )))
Брать уровни здесь
ftp://ftp.cmegroup.com/bulletin/
обсуждение здесь для начала
/go?link=https://www.forexdengi.com/threads/10996-analiz-optsionnih-urovney
там можно и вопросы задавать)
Будем знакомы)). Но основе чего Ваш автомат?
поггоди давай сначала - я продал лотом - цена растёт я купи - какой лот забывать селл? или бай ? (блиннн правда учитель никакой((()
Это я в общем высказался, я ж так не делаю, а не делаю потому что не дорос еще)))
Вылазь, позвиздим)))
Ну коли за 8лет интерес не потерял к теме фин. рынков - пусть будет тяжело\
З.Ы. Видео - интересное
А Вы не будете смеятся? )))
Не буду в любом случае