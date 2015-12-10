FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия - страница 740

stranger:
А что там на практике пробовать если никто ничего не знает?)
Индикаторы с уровнями от 1 до 8 рисуются. Кто-то пытается их использовать.
 
Уровни поддержки-сопротивления я могу тебе показать где брать, а там уже думай и копай сам. 

Это хорошо. Буду пробовать. И вопросы задавать, куда без этого

 

если серьёзно то легче вот этому научится  

 
artikul:
Мне все  очень нравится, будем знакомы ))) Меня Женечкой зовут ))) Но я в ручную не торгую )))
Будем знакомы)). Но основе чего Ваш автомат?
 
Брать уровни здесь

ftp://ftp.cmegroup.com/bulletin/

обсуждение здесь для начала

/go?link=https://www.forexdengi.com/threads/10996-analiz-optsionnih-urovney

там можно и вопросы задавать) 

Анализ опционных уровней
  • 2011.10.08
  • Андрей Сырбу
  • www.forexdengi.com
Анализ опционных уровней проводится для работы на валютных контрактах - Опционы FX или как еще называют - валютными опционами. Анализ проводится с помощью индикатора который отображает опционные уровни( Объем и Открытый Интерес ) в торговом терминале MetaTrader 4. Плюс к анализу прилагается индикатор OsMa+MACD с параметрами (5,34,5) для...
 
А Вы не будете смеятся? )))
 
Ishim:
поггоди давай сначала - я продал лотом - цена растёт я купи - какой лот забывать селл? или бай ? (блиннн правда учитель никакой((()

Это я в общем высказался, я ж так не делаю, а не делаю потому что не дорос еще)))

Вылазь, позвиздим))) 

 
Ну коли за 8лет интерес не потерял к теме фин. рынков - пусть  будет тяжело\

З.Ы. Видео - интересное 

 
artikul:
А Вы не будете смеятся? )))
Не буду в любом случае
 
На энергетических облаках (шепотом) )))
