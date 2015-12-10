FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия - страница 68

Новый комментарий
 
Ilij:
мож и будет там, но долги и полнолуние висят над ним мечом, домокловым...

Ты и ему занимал? 

Ты б лучше USDTRY прикупил и забыл о долгах луня, будут у него деньги отдаст) 

[Удален]  
Bicus:

Ну вот и йена проснулась. )))

Не на 120-123 ли она намылилась? 

она у меня тейк вчерашний выбила так что банан на неё пока что....

еврика домочим и остальную шелуху...

[Удален]  
stranger:

Ты и ему занимал? 

Ты б лучше USDTRY прикупил и забыл о долгах луня, будут у него деньги отдаст) 

я бы лучше пока китайскую фишку какую нибудь поизучал, скорее всего реально займусь....
[Удален]  
Рублик тоже с утра порадовал. Правда я курс в банке смотрю, не тут....
[Удален]  
Фунтик приехалл, но уже не одиннн.../5959
 
Ilij:

я похож на миллионщика???

скорректируется до 2.2694 (может быть) и смело к 2.1149...

не знаю куда там она когда то скорректирутся, а пока купил от 2.22 ровно и иду себе минимум на 2.25, а там посмотрим.
 
Ilij:

и это правильно...


И это правильно, только можно было пониже и сл достаточно на 5922

Илья, а зачем ты постоянно против ветра? не лучше подождать попутного дилижанса? 

Не логичнее было его продавать от уровня или ты поддержку Грейт Британ оказываешь?)))

 

 
Что то Сенсей из кустов не выскакивает, Ахмет видать припахал)
 
Ilij:

чет Вы то так пишете, то уже не так...

розовый канал на седня, где фунт будет обязательно...

ну а волна показана выше, купил еще...


Объясняю. Если ты хотел купить фунт, то это можно было сделать ниже и стопа на 5922 достаточно, потому что если до него дойдет, то пойдет и ниже. А нах его покупать я не знаю.

Ход мысли просто не понимаю, луня продать, фунт купить  

 
Ilij:

ракето,

жду тебя

ухтышка по матросам...

Жди. Торговать свои ожидания ради пункта-полутора прибыли это очень гуд.

Луня еще продать можно. 

1...616263646566676869707172737475...871
Новый комментарий