FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия - страница 68
мож и будет там, но долги и полнолуние висят над ним мечом, домокловым...
Ты и ему занимал?
Ты б лучше USDTRY прикупил и забыл о долгах луня, будут у него деньги отдаст)
Ну вот и йена проснулась. )))
Не на 120-123 ли она намылилась?
она у меня тейк вчерашний выбила так что банан на неё пока что....
еврика домочим и остальную шелуху...
я похож на миллионщика???
скорректируется до 2.2694 (может быть) и смело к 2.1149...
и это правильно...
И это правильно, только можно было пониже и сл достаточно на 5922
Илья, а зачем ты постоянно против ветра? не лучше подождать попутного дилижанса?
Не логичнее было его продавать от уровня или ты поддержку Грейт Британ оказываешь?)))
чет Вы то так пишете, то уже не так...
розовый канал на седня, где фунт будет обязательно...
ну а волна показана выше, купил еще...
Объясняю. Если ты хотел купить фунт, то это можно было сделать ниже и стопа на 5922 достаточно, потому что если до него дойдет, то пойдет и ниже. А нах его покупать я не знаю.
Ход мысли просто не понимаю, луня продать, фунт купить
ракето,
жду тебя
ухтышка по матросам...
Жди. Торговать свои ожидания ради пункта-полутора прибыли это очень гуд.
Луня еще продать можно.