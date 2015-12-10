FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия - страница 310

Ishim:

ладно покажу! 1) красный канал строим по двум нижним лоям тметил красным стрелками и пик третья стрелка - на четвёртой стрелке продаём (стоп 1-3 пипки кому чо нравится).

 

вторая ситуация в развитие - я думаю не стоит повторятся со стрелками? ловим каналом четвёртой стрелкой . (торгуйте пока кукл не прочухал) 

А где вход? У меня есть

 

 

Ishim:
привет! всё по старому
завтра жду развязку - либо пан, либо пропал )))
 
4я зелёная стрелочка, только не надо чего то ждать стоп 5пп. тп 25 - 20 (вариант можно закрыть 80% ордера - только не надо стоп в канал передвигать! - посмотрите как 3ю обрабатывали по бу)
 
Ishim:
мой стоп, в среднем 20

тп = SL*10

Минимум SL*4 

 
_new-rena:
верно мыслишь, кореглазый!
поймите правильно это не тс - со стопами тсэв не бывает. (это сделка - увидели 3 точки канала - рискнули 5 пипок - да да нет нет)
 
Просто одно дело, это рисовать, а другое - входы РЕАЛЬНЫЕ делать (пусть и на демо)

а я вижу, только черточки. входов не вижу 

 
ТП - по прогнозу (уровню), а вот СЛ - постоянный, большой и в пунктах. (начнёте разные СЛ ставить - ничего хорошего не получиться - будет кончиком отката задевать всегда)
 
ну вот этот канал - только сегодня увидел))). А входы остались - вся история на графике (и 2 лося там)

 

а две селлки где?
 
есть - скрыл в свойствах (что бы не отвлекали)
