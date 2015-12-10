FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия - страница 310
ладно покажу! 1) красный канал строим по двум нижним лоям тметил красным стрелками и пик третья стрелка - на четвёртой стрелке продаём (стоп 1-3 пипки кому чо нравится).
вторая ситуация в развитие - я думаю не стоит повторятся со стрелками? ловим каналом четвёртой стрелкой . (торгуйте пока кукл не прочухал)
А где вход? У меня есть
привет! всё по старому
4я зелёная стрелочка, только не надо чего то ждать стоп 5пп. тп 25 - 20 (вариант можно закрыть 80% ордера - только не надо стоп в канал передвигать! - посмотрите как 3ю обрабатывали по бу)
мой стоп, в среднем 20
тп = SL*10
Минимум SL*4
верно мыслишь, кореглазый!
поймите правильно это не тс - со стопами тсэв не бывает. (это сделка - увидели 3 точки канала - рискнули 5 пипок - да да нет нет)
Просто одно дело, это рисовать, а другое - входы РЕАЛЬНЫЕ делать (пусть и на демо)
а я вижу, только черточки. входов не вижу
ну вот этот канал - только сегодня увидел))). А входы остались - вся история на графике (и 2 лося там)
а две селлки где?