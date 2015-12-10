FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия - страница 433

Новый комментарий
 
stranger:
Ирип, ты сам подумай. Угадать направление или цену через период времени. Что труднее? Ответь себе на этот вопрос и сделай выводы.

там время удержания позиции от 40 секунд до 15 минут, максимум. 

 
Ishim:

пульнул как думаешь где у него цель? 

 


 

 

[Удален]  
Ishim:

пульнул как думаешь где у него цель? 

евру то же закрыл. стоп 100пп.

удачи )))
 
Ishim:

пульнул как думаешь где у него цель? 

Выше )))
 
IRIP:

там время удержания позиции от 40 секунд до 15 минут, максимум. 

Да хоть и 1 секуда, ты будущее видишь?

Евра пр моему ждет пока Сенсей купит)))) 

[Удален]  
stranger:

Да хоть и 1 секуда, ты будущее видишь?

Евра пр моему ждет пока Сенсей купит)))) 

то есть ещё и по крупнее ?
 
_new-rena:
то есть ещё и по крупнее ?
Пока не купит оно вниз не пойдет)))
[Удален]  
stranger:
Пока не купит оно вниз не пойдет)))
на скрине есть от 2310, пульнул ОН, слабовасто конечно, но ЕМУ видней...
 
_new-rena:
на скрине есть от 2310, пульнул ОН, слабовасто конечно, но ЕМУ видней...

ОН могуч, йену продал - будет расти, а евро еще не купил((((

Сенсей, че молчишь? 

 
stranger:

ОН могуч, йену продал - будет расти, а евро еще не купил((((

Сенсей, че молчишь? 

Будешь потом рассказывать ))) - вот один трейдер продал йену, а ты бы там продал ))))))))))) (ну как ты вчера про фунта рассуждал)
1...426427428429430431432433434435436437438439440...871
Новый комментарий