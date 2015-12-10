FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия - страница 433
Ирип, ты сам подумай. Угадать направление или цену через период времени. Что труднее? Ответь себе на этот вопрос и сделай выводы.
там время удержания позиции от 40 секунд до 15 минут, максимум.
пульнул как думаешь где у него цель?
евру то же закрыл. стоп 100пп.
Да хоть и 1 секуда, ты будущее видишь?
Евра пр моему ждет пока Сенсей купит))))
то есть ещё и по крупнее ?
Пока не купит оно вниз не пойдет)))
на скрине есть от 2310, пульнул ОН, слабовасто конечно, но ЕМУ видней...
ОН могуч, йену продал - будет расти, а евро еще не купил((((
Сенсей, че молчишь?
