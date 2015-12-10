FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия - страница 669

sanyooooook:

ваще круть ))

 

к вечеру будет 100 )))
 
Ishim:
а ты помнишь, что я тебе сказал про долл/йена )))) (то то же)
так ты же не закрылся)) чего в лок не встал????
 
kwinto:
у меня ещё одна пара есть на реале ))))

 

вот теперь можно порассуждать об 1.24 или лось (2650) 

 

Первый пошел, два курят)

 

 
Об этом нельзя рассуждать )))
 
Ishim:

у меня ещё одна пара есть на реале ))))

 

вот теперь можно порассуждать об 1.24 или лось (2650) 

 
artikul:
Об этом нельзя рассуждать )))
Профессор, где Вы пропадали, я тут один замудохался этих камикадзе усмирять)))
 
sanyooooook:

так зашли, я не против ))

для души ))

но там же дети. 

ну тогда рубль с биржи убрать! (они чо там делают идиоты)
USDRUB trades close-only

Please note that it’s not currently possible to open USDRUB trades across any of our platforms.

The lack of liquidity from our providers, due to extreme levels of volatility in the market, means that USDRUB traders are currently close-only. 
 
stranger:
Профессор, где Вы пропадали, я тут один замудохался этих камикадзе усмирять)))
Потому что есть такие уровни, по сравнению с которыми другие уровни совсем не уровни )))
