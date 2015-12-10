FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия - страница 653
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Согласен)
А за стаканом будет время просто понаблюдай.
спасибо, гляну.
Было)))
вот после таких вещей и не хочется смотреть ни на лилового, ни на лиру или рубля. Все это - "дичь", которая двигается по непонятным законам и подвержена не столько самим чистым спекуляциям, сколько каким-то политическим потрясениям/событиям и прочей дребедени.
можно на тот же ренд глянуть на истории, когда в 2008 он за 2 недели с 8,8 до 11,8 сделал. Вот и как после этого торговать? Че-то мне кажется, что он и при будущем развороте такое же выдаст фееричное
вы меня с кем то путаете ((( (закусывать надо!)
рано еще у нас, чтобы быть нажранным))
Илья, че, Правда?
Илья, че, Правда?
они не обманут, уровень точно будет взят
КУКЛ продал там, а рост - это загон цены для кидалова
тоже и на Луне...
они не обманут, уровень точно будет взят
КУКЛ продал там, а рост - это загон цены для кидалова
тоже и на Луне...
Так мож Кукла кинули?)))
кинут байщиков не по децки...
пара уже продана!!!
ВВП конференцию проведет на неделе и оля улю, лови гусей...
кинут байщиков не по децки...
пара уже продана!!!
кинут байщиков не по децки...
пара уже продана!!!
ВВП конференцию проведет на неделе и оля улю, лови гусей...