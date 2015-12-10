FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия - страница 653

stranger:

Согласен)

А за стаканом будет время просто понаблюдай. 

спасибо, гляну.

stranger:
Было)))

вот после таких вещей и не хочется смотреть ни на лилового, ни на лиру или рубля. Все это - "дичь", которая двигается по непонятным законам и подвержена не столько самим чистым спекуляциям, сколько каким-то политическим потрясениям/событиям и прочей дребедени. 

можно на тот же ренд глянуть на истории, когда в 2008 он за 2 недели с 8,8 до 11,8 сделал. Вот и как после этого торговать? Че-то мне кажется, что он и при будущем развороте такое же выдаст фееричное

 
Ishim:
вы меня с кем то путаете ((( (закусывать надо!)
рано еще у нас, чтобы быть нажранным))
 
lactone:
рано еще у нас, чтобы быть нажранным))
 

Илья, че, Правда?

 

 
IRIP:

Илья, че, Правда?

 

они не обманут, уровень точно будет взят

КУКЛ продал там, а рост - это загон цены для кидалова

тоже и на Луне...

 
Ilij:

они не обманут, уровень точно будет взят

КУКЛ продал там, а рост - это загон цены для кидалова

тоже и на Луне...

Так мож Кукла кинули?)))
 
AUDJPY ща в рост пойдет (у мну куплено)...
 
stranger:
Так мож Кукла кинули?)))

кинут байщиков не по децки...

пара уже продана!!!

ВВП конференцию проведет на неделе и оля улю, лови гусей...

 
Ilij:

кинут байщиков не по децки...

пара уже продана!!!

Илья, а наш Сенсей Куклу кем приходится?)
 
Ilij:

кинут байщиков не по децки...

пара уже продана!!!

ВВП конференцию проведет на неделе и оля улю, лови гусей...

Он уже одну провел на прошлой)))
