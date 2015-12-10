FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия - страница 142

IRIP:

Это они могут. 

и сколько раз уже говорилось, чтобы у них не работать 

да ладно... счёт на ЕСН - обЪявили - щета есн для солидных трейдунов )))))))))))))

 

истощение последние 3 месяца ))))) (евра) 

 

стрелочкой отметил где обломали волну - продавать на все! (кто продаст - тому потом скажу до куда )))0 хоть и сейчас знаю)))))) 

 
Ishim:

Во блин =( А я продал... что делать теперь? Закрывать и покупать?
 
Spekul:
Думаю из-за упавшей нефти не видать нам уверенный up тренд

 По EUR/USD   

Предполагаю, где то в районе 1.2610 будет разворот и цена упадёт обратно до 1.2400. 

 
IRIP:
Во блин =( А я продал... что делать теперь? Закрывать и покупать?
зачем покупать? будет падать!
 
Speculator_:

это твой второй ник ? или однофамилец?
 
Ishim:
это твой второй ник ? или однофамилец?
Нету у меня вторых ников и небыло.
 
Реночка !

Еврочку  можно солить или  рано ? Выше 1,2500 будет ? или  1,2490 потолок  был. ?

Спасибо !
 
pako:
спасибо !
 
Ishim:

всё только начинается )) 


Приветик !
1,2500 сопротивление у  тебя.
максимум на что я рассчитываю- 1,2515

И  даже сейчас  солить  начал .так как  проход 1,2500 под вопросом.

Рисунок !

Спасибо !

