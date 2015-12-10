FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия - страница 142
Это они могут.
и сколько раз уже говорилось, чтобы у них не работать
да ладно... счёт на ЕСН - обЪявили - щета есн для солидных трейдунов )))))))))))))
истощение последние 3 месяца ))))) (евра)
стрелочкой отметил где обломали волну - продавать на все! (кто продаст - тому потом скажу до куда )))0 хоть и сейчас знаю))))))
Думаю из-за упавшей нефти не видать нам уверенный up тренд
По EUR/USD
Предполагаю, где то в районе 1.2610 будет разворот и цена упадёт обратно до 1.2400.
Во блин =( А я продал... что делать теперь? Закрывать и покупать?
это твой второй ник ? или однофамилец?
Еврочку можно солить или рано ? Выше 1,2500 будет ? или 1,2490 потолок был. ?
Спасибо !
всё только начинается ))
Приветик !
1,2500 сопротивление у тебя.
максимум на что я рассчитываю- 1,2515
И даже сейчас солить начал .так как проход 1,2500 под вопросом.
Рисунок !
Спасибо !