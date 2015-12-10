FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия - страница 530

у нас своя сказка...


 
Ilij:

у нас своя сказка...


Больно куцые сказки у вас какие то))) Ладно, до субботы вас отвлекать не буду, торгуйте)
 
stranger:

А нах лезть туда было то, я вот фунтика половину закрыл, вторую в бу и ждус)))

 

а лучше сюды)

 

только евра, с фунтом не знаком (((
 
stranger:

Профессор, а что скажете про ауди? Учитель, почему он молчит?(

Ладно, пользуйтесь.

 

На ауди коррекция нисходящего движения ))) Перехай уровня красной стрелочки и вниз )))

 

 

не куцые, а профитные...

 
stranger:

Профессор, а что скажете про ауди? Учитель, почему он молчит?(

Ладно, пользуйтесь.

 

он молчит он бредит )))) кстате он всех раньше купил! в пятницу вечером (... и в холодильник!) - а мы ни сном ни духом ((((
 

Прога продала евру )))

 

 
artikul:

На ауди коррекция нисходящего движения ))) Перехай уровня красной стрелочки и вниз )))

 

Спасибо. 
 
artikul:

Прога продала евру )))

 

а луня не хочет?
 
Ilij:
а луня не хочет?
Входы бывают неидеальными, поэтому доливаюсь литниками в просадке, поэтому берегу депозит и торгую только евру )))
