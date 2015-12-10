FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия - страница 676

stranger:

Так ты счет хотя б заведи))))))))))))

Так тебе на работу ходить и нех уже, смысл?)))))

дома покоя не будет (((    (у кого есть на примете хорошие проп компании с условиями ++ ?)
 
Так по инету прошвырнись.
 
вот вам и центральный банк плевал он на наш деревянный рубль (пустил в свободное плавание ) вы чё там ?
 
Устойчивый когнитивный диссонанс.
 
всё! евру продают! (2350 цель)
 
о чём вы?
 
Ты матом то не того.... Учитель не любит... 
 
О "проп компании" и "хорошие".
 
Ок. Перевожу: развод.
 
ну расскажи ?
