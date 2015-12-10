FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия - страница 680
это тебе на печке приснилось!! - говорил тебе не закрывай рано трубу! (пожно вообще угареть)
Ты лучше репу почеши за что теперь работать будешь, не переживай так за всех, отдохнуть тебе надо)))))
да цены не выросли но говорят после нового года на 10-20% повысятся. (некогда отдыхать - тестить и на реал!)
Не выросли, говорил уже - куда им расти то еще у вас)))
Прога прикрылась ))) Цель в районе желтой горизонтали ))) Если кого интересуют стопы, то вместо них размещены лимитники )))
а вот если не дойдёт до цели 10пп. бу будет ставится?
Завтра будет день, объясни проге, что ночью ею не торгуют)
Какой Вы, Игорь, меркатильный субъект, право )))