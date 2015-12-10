FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия - страница 680

Ishim:
это тебе на печке приснилось!! - говорил тебе не закрывай рано трубу! (пожно вообще угареть)
Ты лучше репу почеши за что теперь работать будешь, не переживай так за всех, отдохнуть тебе надо)))))
 
stranger:
Ты лучше репу почеши за что теперь работать будешь, не переживай так за всех, отдохнуть тебе надо)))))
да цены не выросли но говорят после нового года на 10-20% повысятся. (некогда отдыхать - тестить и на реал!)
 
Ishim:
да цены не выросли но говорят после нового года на 10-20% повысятся. (некогда отдыхать - тестить и на реал!)
Не выросли, говорил уже - куда им расти то еще у вас)))
 
stranger:
Не выросли, говорил уже - куда им расти то еще у вас)))
свинину в выходные покупал (кусочек) 250р/кг. (давно такая цена )
 

Прога прикрылась ))) Цель в районе желтой горизонтали ))) Если кого интересуют стопы, то вместо них размещены лимитники )))

 

 
artikul:

Прога прикрылась ))) Цель в районе желтой горизонтали ))) Если кого интересуют стопы, то вместо них размещены лимитники )))

 

а вот если не дойдёт до цели 10пп. бу будет ставится?
 
artikul:

Прога прикрылась ))) Цель в районе желтой горизонтали ))) Если кого интересуют стопы, то вместо них размещены лимитники )))

 

Завтра будет день, объясни проге, что ночью ею не торгуют)
 
Ishim:
а вот если не дойдёт до цели 10пп. бу будет ставится?
Какой Вы, Игорь, меркатильный субъект, право )))
 
stranger:
Завтра будет день, объясни проге, что ночью ею не торгуют)
На ночь я выключаю свою персональную ЭВМ и сплю ))) Прога тоже не торгует )))
 
artikul:
Какой Вы, Игорь, меркатильный субъект, право )))
цель низковата - 2350 - 40. (а у вас 2311 )(евра)
