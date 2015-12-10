FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия - страница 366
покупки рассматривать от 7885 - 7873
Кукл сегодня не подает)))
А с золотом оказываца гномы виноваты
А вверх прыгнуло - передумали и купили?)))))))
Или обменяли на серебро?
https://www.mql5.com/ru/blogs/post/204884
ок. какую цель рассматриваешь по луню?
Опять йоп..ся к 12-ти, не удержится - 1.0830, удержится - пойдет дальше вверх.
вот расклад
нижние цели не отработаны
а цена там будет...
ок. какую цель рассматриваешь по луню?
краткосрочно
подальше:
у меня ни то ни другое. ладно, скажу когда выйду
как насчет ТР 2399 по Ойро?