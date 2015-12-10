FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия - страница 366

Ilij:
покупки рассматривать от 7885 - 7873

Кукл сегодня не подает)))

А с золотом оказываца гномы виноваты  

А вверх прыгнуло - передумали и купили?))))))) 

Или обменяли на серебро?  

https://www.mql5.com/ru/blogs/post/204884 

Швейцария сбила цену на золото
Швейцария сбила цену на золото
  • 2014.12.01
  • news
  • www.mql5.com
На торгах в понедельник золото потеряло 1,73% цены, и на 10.36 мск торгуется на уровне $1 155,10 за тройскую унцию. Главная причина такого падения — в результатах вчерашнего референдума в Швейцарии....
[Удален]  
Ilij:
покупки рассматривать от 7885 - 7873
ок. какую цель рассматриваешь по луню?
 
_new-rena:
ок. какую цель рассматриваешь по луню?
Опять йоп..ся к 12-ти, не удержится - 1.0830, удержится - пойдет дальше вверх.
[Удален]  
stranger:
Опять йоп..ся к 12-ти, не удержится - 1.0830, удержится - пойдет дальше вверх.
нам из покупок вышкрябываться пока шо....
 
вот расклад

нижние цели не отработаны

а цена там будет...


 
Илья, все будет, но не все сразу)
 
_new-rena:
ок. какую цель рассматриваешь по луню?

краткосрочно

подальше:


[Удален]  
у меня ни то ни другое. ладно, скажу когда выйду
 
_new-rena:
у меня ни то ни другое. ладно, скажу когда выйду
как насчет ТР 2399 по Ойро?
[Удален]  
Ilij:
как насчет ТР 2399 по Ойро?
по еврику я вышел на 2444. кукл позовёт - зайду.
