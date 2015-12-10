FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия - страница 674

_new-rena:
сколько счас?
Дата публикации: 16 декабря 2014

Уважаемые клиенты!

В связи с отсутствием ликвидности торговля инструментами USDRUB и EURRUB временно приостановлена.

Приносим извинения за доставленные неудобства.

Более подробную информацию вы можете получить в Службе клиентской поддержки с понедельника по пятницу с 9:00 до 22:00 (мск) по телефонам:
 +7 (495) 222-22-22;
  8-800-800-800-800-800 (звонок по России бесплатный).

С уважением,
 Ал

Ishim:
Главо нацбанка пойдшь?
 
stranger:

 

и т.д.) 

 

мультики )))) (демо - не будет вам рублей - кончились)
 
Ishim:
быть такого не может чтобы не было ликвидности - рубильник просто выключили - котиры подтирают)))....
 
Ishim:
Главой нацбанка пойдешь?
 
tol64:
Все живы-здоровы. А что случилось? ;)
дикий отлив... все кто наращивал баи могли быть вынесены... :-)
 
Ishim:
мультики )))) (демо - не будет вам рублей - кончились)

Да нам такие рубли нах не надо))))) То тебе торговать запретили)

 

 
stranger:
Да нам такие рубли нах не надо)))))
да и нам то же ни к чему
 
kwinto:
быть такого не может чтобы не было ликвидности - рубильник просто выключили - котиры подтирают)))....
как там картоха? (семена не заморозь)
 
R0MAN:
дикий отлив... все кто наращивал баи могли быть вынесены... :-)
вас предупреждали ((((
