FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия - страница 674
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
сколько счас?
Уважаемые клиенты!
В связи с отсутствием ликвидности торговля инструментами USDRUB и EURRUB временно приостановлена.
Приносим извинения за доставленные неудобства.
Более подробную информацию вы можете получить в Службе клиентской поддержки с понедельника по пятницу с 9:00 до 22:00 (мск) по телефонам:
+7 (495) 222-22-22;
8-800-800-800-800-800 (звонок по России бесплатный).
С уважением,
Ал
Источник:
Дата публикации: 16 декабря 2014
Уважаемые клиенты!
В связи с отсутствием ликвидности торговля инструментами USDRUB и EURRUB временно приостановлена.
Приносим извинения за доставленные неудобства.
Более подробную информацию вы можете получить в Службе клиентской поддержки с понедельника по пятницу с 9:00 до 22:00 (мск) по телефонам:
+7 (495) 222-22-22;
8-800-800-800-800-800 (звонок по России бесплатный).
С уважением,
Ал
Источник:
и т.д.)
Дата публикации: 16 декабря 2014
Уважаемые клиенты!
В связи с отсутствием ликвидности торговля инструментами USDRUB и EURRUB временно приостановлена.
Приносим извинения за доставленные неудобства.
Более подробную информацию вы можете получить в Службе клиентской поддержки с понедельника по пятницу с 9:00 до 22:00 (мск) по телефонам:
+7 (495) 222-22-22;
8-800-800-800-800-800 (звонок по России бесплатный).
С уважением,
Ал
Источник:
Дата публикации: 16 декабря 2014
Уважаемые клиенты!
В связи с отсутствием ликвидности торговля инструментами USDRUB и EURRUB временно приостановлена.
Приносим извинения за доставленные неудобства.
Более подробную информацию вы можете получить в Службе клиентской поддержки с понедельника по пятницу с 9:00 до 22:00 (мск) по телефонам:
+7 (495) 222-22-22;
8-800-800-800-800-800 (звонок по России бесплатный).
С уважением,
Ал
Источник:
Все живы-здоровы. А что случилось? ;)
мультики )))) (демо - не будет вам рублей - кончились)
Да нам такие рубли нах не надо))))) То тебе торговать запретили)
Да нам такие рубли нах не надо)))))
быть такого не может чтобы не было ликвидности - рубильник просто выключили - котиры подтирают)))....
дикий отлив... все кто наращивал баи могли быть вынесены... :-)