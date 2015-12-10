FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия - страница 3

Новый комментарий
 
stranger:

Так правильно, построение начинается со старшего тф

 дальше идем ниже и строим ближайшие поддержки

 Исходя из этого составляем торговый план. Покупка чифа от 9560-90 с целью 9750.

И нах для этого советник или индикатор? И как его интересно такой сделать?)

И тоже не факт. Там мои скрины на днях, на неделях только дату экстремума смотрел... стремлюсь к совершенству, блин.

Лень, наверно. Поколение некст.

А для сделать ТЗ надо пошаговое, хз. Мой алгоритм во время уперся. И так с математикой не дружу, а время считать - полная засада. (не по барам строю)

Да в общем и смысла не вижу, не до пипсовки.

 

 

Вопрос: почему МТ5 четырёх знаковая а не пяти? 

 
Speculator_:

 

Вопрос: почему МТ5 четырёх знаковая а не пяти? 

Это зависит только от настроек торгового сервера, к которому Вы подключаетесь.
 
Silent:

И тоже не факт. Там мои скрины на днях, на неделях только дату экстремума смотрел... стремлюсь к совершенству, блин.

Лень, наверно. Поколение некст.

А для сделать ТЗ надо пошаговое, хз. Мой алгоритм во время уперся. И так с математикой не дружу, а время считать - полная засада. (не по барам строю)

Да в общем и смысла не вижу, не до пипсовки.

Время, с ним я тоже не разобрался, хотя и пытался и с математикой у меня гуд. Пришел к выводу, что автоматизировать невозможно, так как нет пока ИИ)

 Вот, кстати, хороший индюк, надо будет глянуть как работает

https://www.mql5.com/ru/code/10980?utm_campaign=MetaTrader+4+Terminal&utm_medium=special&utm_source=mt4terminal+codebase 

 
stranger:

Время, с ним я тоже не разобрался, хотя и пытался и с математикой у меня гуд. Пришел к выводу, что автоматизировать невозможно, так как нет пока ИИ)

 Вот, кстати, хороший индюк, надо будет глянуть как работает

https://www.mql5.com/ru/code/10980?utm_campaign=MetaTrader+4+Terminal&utm_medium=special&utm_source=mt4terminal+codebase 

Ну слава богу, не я один такой :-)

Гляну... наверно. Может, подтвердит мысль, что объёмы - подстава для трейдеров.

Айсберги. Когда они всплывают, поздно менять курс.

 
Silent:

Ну слава богу, не я один такой :-)

Гляну... наверно. Может, подтвердит мысль, что объёмы - подстава для трейдеров.

Айсберги. Когда они всплывают, поздно менять курс.

Да все эти айсберги и прочая муйня сами по себе ни к чему. Вот пример. Был у меня уровень по ауди

 цена подошла, глянул объемы

и продал со стопом над 8850. 

  Да и выставляются айсберги для набора позиции в расторговках, а от уровней жахают) 

Индикаторы - от дьявола))) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Шаман, я понимаю, что ты и слов то таких как торговый план не знаешь, зашел, жахнул и сразу в опе.... 

 

Всем привет! А чо вы тут делаете ???

Как ник то такой дурацкий поменять и картинку сделОть ???

Давайте, рассказывайте, вы тут ужО Опытные )))

попробовал, ёлки-моталки на свою ..., ник теперь сменить никак не могу...

 
stranger:

Роботы, чудо-индикаторы..., наивные)))

Не, есть полезные индюки, которые, например, спред, своп по позициям на инструменте показывают и т.д, информационные, в общем, а зарабатывание денег роботом это миф(не наш Миф)), все роботы заканчивают одинаково, у Рены можете поспрошать) 

да ладно... сделОл уже пОчти))) пробую теперь.

долго мучился правда, ну ты знаешь. Всякой дряни понаписал, пока думал...

уровни только нарисовать - раз плюнуть, а машина то дура, ну ничего толком понять не может ))))

Насчет роботов у новичков - ... да они даже начать торговлю не смогут. Там не один пуд соли надо над готовой казалось уже прогой скушать, чтобы она "пошла" в любое из 2-х мест или на .. или торговать )))

 
Жжоте... теперь ночь не спать, хихикать.
12345678910...871
Новый комментарий