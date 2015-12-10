FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия - страница 698

stranger:
Так ты же с нами)))))))))))))))))
у мну нет демо ((((
 
Ishim:
у мну нет демо ((((
Щас он из школы прибежит и зарегит тебе, не печалься)
 
 
stranger:

http://www.forexpf.ru/news/2014/12/17/atip-vse-vnimanie-segodnya-napravleno-na-frs.html 

"Падение рубля будет рассматриваться как негатив для евро"

Оказыватся не один Учитель умеет изрекать перлы) 

Эпичнее твоего может быть лишь мое "Инвесторы уходят из золота и переходят в серебро".
 
stranger:

Первое место пока занимает фраза, принадлежащая нашему Великому: "канадец придаст сил евро")))))

Уже несколько лет ни один аналит не придумал ничего более .... 

Можно сделать логичный вывод из последних прогнозов:

"Падение рубля будет рассматриваться как негатив для евро"

"канадец придаст сил евро"

Канадец сейчас падает вниз (ну пара ЮСДКАД летит вверх), рубль катился в пропасть, значит, евре вообще полный пэ.

А ты говоришь - "байлимит на 2455". Не шаришь ты вообще)))

 
Текущая ситуация ))) Сугубое отчпокивание )))

 

 
stranger:
Роман, а "сезонность" и СОТы ты что, забросил?
Нет. Отложил в стол. Достану в следующем году наработки и к ним вернусь...
 
_new-rena:

у меня при установке такое окно вылазит:

 

не пойму - чего он хочет ?

Не знаю... Им позвони и уточни. У меня этого окна не было...
