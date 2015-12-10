FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия - страница 698
Так ты же с нами)))))))))))))))))
у мну нет демо ((((
http://www.forexpf.ru/news/2014/12/17/atip-vse-vnimanie-segodnya-napravleno-na-frs.html
"Падение рубля будет рассматриваться как негатив для евро"
Оказыватся не один Учитель умеет изрекать перлы)
Эпичнее твоего может быть лишь мое "Инвесторы уходят из золота и переходят в серебро".
Первое место пока занимает фраза, принадлежащая нашему Великому: "канадец придаст сил евро")))))
Уже несколько лет ни один аналит не придумал ничего более ....
Можно сделать логичный вывод из последних прогнозов:
"Падение рубля будет рассматриваться как негатив для евро"
"канадец придаст сил евро"
Канадец сейчас падает вниз (ну пара ЮСДКАД летит вверх), рубль катился в пропасть, значит, евре вообще полный пэ.
А ты говоришь - "байлимит на 2455". Не шаришь ты вообще)))
Ну, не принимаю изречения Могучего всерьез, исправлюсь)))
Учитель, я обещаю - исправлюсь
Текущая ситуация ))) Сугубое отчпокивание )))
Роман, а "сезонность" и СОТы ты что, забросил?
у меня при установке такое окно вылазит:
не пойму - чего он хочет ?