FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия - страница 204
кореляция
На кроссах меньше денег,меньше торгов-легче середину диапазона увидеть..........а верх канала и дно знает только Бог и его величество Случай,который складывается из тысячи вроде бы прогнозируемых причин.
красяво. я писал такую же на МТ4
возьми по дневкам для создания портфеля, а эту пользуй как сигнал для трейдинга и тоже неплохая арбитражная стратегия нарисуется
попробуй для начала без кроссов
Вот у Меня самая не удачная......но всё под контролем-трал тейка по целевому индикатору-он ещё достаточно высоко,осцилляторы перепроданы,пара валяется на сильной поддержке и уже прощупывает коррекцию.........закроется с не большим профитом,если не будет дефолта еврозоны.
значит твой стейт не эквити. а у меня то всё закрыто. разницу сечошь?
насчет закроется - есчо раз возвращаюсь к формуле кросс=мажор1*мажор2, к примеру 2=2*1=1*2=1,5*1,33=1,33*1,5 и т.д.
кроссы - сливаторы, ещё раз повторяю!!!!
А-а-а.........это да-у Меня постоянно открытые сделки.
Насчёт мажор на мажор-в данном варианте не пугает..........а что с еврой и чифом будет.......только,что дефолт еврозоны.
Формулу Твою не понимаю......Я как Шерлок Холмс,который не знал кто такой Коперник и не понимал зачем Ему это знать...........зато имел энциклопедические знания по окуркам.
математика в трейдинге основное, деньги же))))
цены умножай, получишь цену кросса
EURUSD*USDCHF=EURCHF
т.е, с учетом спреда и объема торгов по кроссу, его можно и не выпустить в профит, вариантов, как в моем примере - мульон, если чо))), на "Т" время не трать, можешь писать заподряд, я не гордый)))
в личке
Если система пишет эквити,то почему это только баланс?
Эквити форекс (Equity-Forex) – показывает величину, которая отражает, сколько средств находится на депозите клиента (баланс по торговому счету), с учетом всех его текущих операций.
