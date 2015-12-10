FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия - страница 204

На кроссах меньше денег,меньше торгов-легче середину диапазона увидеть..........а верх канала и дно знает только Бог и его величество Случай,который складывается из тысячи вроде бы прогнозируемых причин.
кореляция

 

gnawingmarket:
торгов меньше, но кроссы - это обычная формула умножения или деления мажоров, не более. так что всё гораздо сложнее. поведение кросса - поведение уже 2-х мажоров...
pako:

кореляция

 

красяво. я писал такую же на МТ4

возьми по дневкам для создания портфеля, а эту пользуй как сигнал для трейдинга и тоже неплохая арбитражная стратегия нарисуется

попробуй для начала без кроссов

 

Вот у Меня самая не удачная......но всё под контролем-трал тейка по целевому индикатору-он ещё достаточно высоко,осцилляторы перепроданы,пара валяется на сильной поддержке и уже прощупывает коррекцию.........закроется с не большим профитом,если не будет дефолта еврозоны.

 

в личке. ушел спать...
 
_new-rena:

значит твой стейт не эквити. а у меня то всё закрыто. разницу сечошь?

насчет закроется - есчо раз возвращаюсь к формуле кросс=мажор1*мажор2, к примеру 2=2*1=1*2=1,5*1,33=1,33*1,5 и т.д.

кроссы - сливаторы, ещё раз повторяю!!!!

А-а-а.........это да-у Меня постоянно открытые сделки.

Насчёт мажор на мажор-в данном варианте не пугает..........а что с еврой и чифом будет.......только,что дефолт еврозоны.

Формулу Твою не понимаю......Я как Шерлок Холмс,который не знал кто такой Коперник и не понимал зачем Ему это знать...........зато имел энциклопедические знания по окуркам. 

математика в трейдинге основное, деньги же))))

цены умножай, получишь цену кросса

EURUSD*USDCHF=EURCHF

т.е, с учетом спреда и объема торгов по кроссу, его можно и не выпустить в профит, вариантов, как в моем примере - мульон, если чо))), на "Т" время не трать, можешь писать заподряд, я не гордый)))

 
_new-rena:
в личке

Если система пишет эквити,то почему это только баланс?

 Эквити форекс (Equity-Forex) – показывает величину, которая отражает, сколько средств находится на депозите клиента (баланс по торговому счету), с учетом всех его текущих операций.

gnawingmarket:

Если система пишет эквити,то почему это только баланс?

на балансе не столько, сколько можно вывести сходу
