FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия - страница 75
Бикус, ты это, у Ильюхи индюка попроси, которого я ему дал. Может приглянется. В таких стрелках не ставят стопы, а закрывают под ноль при развороте.
Я не пользуюсь никакими индикаторами. От лукавого они все.
Иди лучше клоунов посмотри)
https://www.mql5.com/ru/blogs/post/137079
)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
плиииинннн))))
Ну вот как НА форе не жить, ну ты скажи )))
... количество индюков я ужО не Стал считать, пальцев мало
вО где ГУРы то пропадают без внимАния. КтО то вчерась пугал ужО, что скорА придуть ))))
Так а шо предсказывают то? Я никому не скажу...
Давно так не ржал
https://www.mql5.com/ru/blogs/post/137001
Наш ГУРУ еще вполне вменяемый чел, бывает хуже.
ну наконец то ))) ща все будут при деньгах )))
я знал, что кто то накроет фору медным тазом. ОН это не мы )))
На 5-ке за статьи деньги платят..............не для Вас писано............правда,прогноз фрактальный,а фракталов нет.......по моему-осцилляторный.
Может тоже статью напишем......прогноз "Звёздный"
___Здраствуйте уважаемые трейдеры! Сегодня Мы делаем прогноз,в основе которого лежит Звезда Давида. Даже при беглом взгляде на график Мы видим,что рынок пойдёт вправо. ................................продолжайте.
Иди лучше клоунов посмотри)
)))
Чел наверное бабло лопатой гребет.
Капец, там же графика цены уже не видно...