Ну вот и евру в б.у. перевел. Сделок пока открывать новых не буду. Посмотрим что сегодня будет на новостях.
 
_new-rena:
Бикус, ты это, у Ильюхи индюка попроси, которого я ему дал. Может приглянется. В таких стрелках не ставят стопы, а закрывают под ноль при развороте.
Я не пользуюсь никакими индикаторами. От лукавого они все.
Bicus:
ну и правильно. а у меня не хватает нервов. поэтому других вариантов не имею.
 
Bicus:
Иди лучше клоунов посмотри)

https://www.mql5.com/ru/blogs/post/137079 

На азиатских торгах в понедельник курс британской валюты резко упал, продолжая реагировать на рост доллара после объявленного Банком Японии увеличения объемов финансовых вливаний в экономику страны. В...
stranger:

)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

плиииинннн)))) 

Ну вот как НА форе не жить, ну ты скажи )))

... количество индюков я ужО не Стал считать, пальцев мало

вО где ГУРы то пропадают без внимАния. КтО то вчерась пугал ужО, что скорА придуть ))))

 
За индюками цены не видать, а он сидит и рассуждает.
 
Так а шо предсказывают то? Я никому не скажу... 

 Давно так не ржал

https://www.mql5.com/ru/blogs/post/137001

Наш ГУРУ еще вполне вменяемый чел, бывает хуже. 

 

_new-rena:

ну наконец то ))) ща все будут при деньгах )))

я знал, что кто то накроет фору медным тазом. ОН это не мы )))

На 5-ке за статьи деньги платят..............не для Вас писано............правда,прогноз фрактальный,а фракталов нет.......по моему-осцилляторный.

Может тоже статью напишем......прогноз "Звёздный"

 

___Здраствуйте уважаемые трейдеры! Сегодня Мы делаем прогноз,в основе которого лежит Звезда Давида. Даже при беглом взгляде на график Мы видим,что рынок пойдёт вправо. ................................продолжайте. 

спЕкуля попросИм. Он у нАс теорЕтик и лЮбого за пояс заткнет, в легкую.
 
Хочешь чтобы сразу забанили, за статью то?)
 
)))

Чел наверное бабло лопатой гребет. 

Капец, там же графика цены уже не видно... 

