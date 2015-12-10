FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия - страница 291
этот вопрос в сервиск деск по моему
Возможно.......по доллару ни сегодня,ни завтра не вижу важного........по евре есть от немцев,Драги будет веселить.........
новости - хорошие есть и приятные:
http://news.yandex.ru/yandsearch?cl4url=mir24.tv%2Fnews%2Fworld%2F11666540&lang=ru&lr=44
Киви с енькой достала капкан. Ты свой закрыл или терпишь? Я бы не закрывал.
А чего терпеть, еще один селлимит на 93.20, сл 93.77
Епт, открыл вчера 4-ю стр. Букваря, такую там хрень понаписали, опять про вершинки и впадинки, ничего нового. Пишут, "если цена протестировала низинку и не обновила лоу, то пойдет тстировать верщинку". О, вот так просто, не верю, Учитель же продает....
еврик по праздникам бакса тестирует флет обычно. раздолье для пипсовки
закрыть терминал на клюшку чтоли седня
это можна делать по разному
Я тебе "Азбуку юного трейдуна " цитирую, там написано только так и не иначе, книга то серьезная!!!
не хочу торговать дорого
седня у меня праздник на сухую - день благодарения (USD), но всё равно не хоцца мозги забивать и портить букварные мысли