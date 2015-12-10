FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия - страница 291

_new-rena:
этот вопрос в сервиск деск по моему
Сегодня задам,а вдруг...........
gnawingmarket:
Возможно.......по доллару ни сегодня,ни завтра не вижу важного........по евре есть от немцев,Драги будет веселить.........

новости - хорошие есть и приятные:

http://news.yandex.ru/yandsearch?cl4url=mir24.tv%2Fnews%2Fworld%2F11666540&amp;lang=ru&lr=44

по курсу баксо-рубля (для торгующих) - банки договорились на одну цену (устаканилось). похоже на возможное движение вверх.
 
gnawingmarket:

Киви с енькой достала капкан. Ты свой закрыл или терпишь? Я бы не закрывал.

 

А чего терпеть, еще один селлимит на 93.20, сл 93.77
 

Епт, открыл вчера 4-ю стр. Букваря, такую там хрень понаписали, опять про вершинки и впадинки, ничего нового. Пишут, "если цена протестировала низинку и не обновила лоу, то пойдет тстировать верщинку". О, вот так просто, не верю, Учитель же продает....

 

 
stranger:
А чего терпеть, еще один селлимит на 93.20, сл 93.77
))))))
stranger:

Епт, открыл вчера 4-ю стр. Букваря, такую там хрень понаписали, опять про вершинки и впадинки, ничего нового. Пишут, "если цена протестировала низинку и не обновила лоу, то пойдет тстировать верщинку". О, вот так просто, не верю, Учитель же продает....

это можна делать по разному

еврик по праздникам бакса тестирует флет обычно. раздолье для пипсовки

закрыть терминал на клюшку чтоли седня

 
_new-rena:

это можна делать по разному

еврик по праздникам тестирует флет обычно

Я тебе "Азбуку юного трейдуна " цитирую, там написано только так и не иначе, книга то серьезная!!!
stranger:
Я тебе "Азбуку юного трейдуна " цитирую, там написано только так и не иначе, книга то серьезная!!!

седня у меня праздник на сухую - день благодарения (USD), но всё равно не хоцца мозги забивать и портить букварные мысли

не хочу торговать дорого

 
_new-rena:
седня у меня праздник на сухую - день благодарения (USD), но всё равно не хоцца мозги забивать и портить букварные мысли
Поздравляю с праздником) Ну, а шо ж ОН про эту хрень то скажет???
