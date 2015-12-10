FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия - страница 577
про церковку не надо не уважительно....
а фунт вот:
2350 закрою шорты и куплю ))))
Как это не влияют - вот смотри был подъем с 24 июля 2012 года до 1,3990 на этом взлете была куча интервенций КУ-3 (их просто визуально видно на графике). Интервенция это дырка в бухгалтерии "черной" ее надо закрыть - что сейчас и сделали (глобально). Но парадокс системы в том, что все думают что расти труднее чем падать (отсюдова и позиции называют лонг и шорт). Доллара много он будет всегда падать - если не изменять фин систему - а ее не изменят)). Так вот амеры не просто так стали сокращать КУ-3 частями... все у них тип топ и доллар будет падать и ВВП будет "качественный" в будущем отчете. Драги это понял и начал проводить интервешки и евро вниз пошло (якобы), но на самом деле закрывают дырки сделанные ФРС. Но курс при этом реальный вверху так как чтобы драги купить облигашки нужно через своп операции у амеров попросить бабло... понимаешь о чем я... европа сама выкупает КУ-3.... и что это будет ?? )))
вечером подумаю маленько...
Долл/йена торгуешь ? сейчас флет 117.50 - 118.50 - закуплено столько! что вверх однозначно не пойдёть - цель 112. пока дальше там разводы - короче крой 112.
Вечером не забудь показать)
видишь сегодня на японцах )) закрыли дырку на 2480 и 2476 писал в прогнозе, но что самое интересное тут же 40 минут назад открыли новые))) две...2485 2484))
ауди профит по обоим сделкам...
По ауди очень красиво смотрится 8520)
А по фунту 58 с копейками. Скорее всего там сегодня его прикрою. ВОЗМОЖНО.