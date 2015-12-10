FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия - страница 577

про церковку не надо не уважительно....

а фунт вот:


 
видишь сегодня на японцах )) закрыли дырку на 2480 и 2476 писал в прогнозе, но что самое интересное тут же 40 минут назад открыли новые))) две...2485 2484)) 
 
Ishim:
2350 закрою шорты и куплю ))))
По поводу долгосрока. Один мой знакомый, просто знакомый, не более, как то сказал, что ни один профи в здравом уме интрадеем заниматься не будет, потому как это лотерея, рассказывал, что над "Воинами Уоллстрит" они ржали как над хорошей комедией)
 
kwinto:
Как это не влияют - вот смотри был подъем с 24 июля 2012 года до 1,3990 на этом взлете была куча интервенций КУ-3 (их просто визуально видно на графике). Интервенция это дырка в бухгалтерии "черной" ее надо закрыть - что сейчас и сделали (глобально). Но парадокс системы в том, что все думают что расти труднее чем падать (отсюдова и позиции называют лонг и шорт). Доллара много он будет всегда падать - если не изменять фин систему - а ее не изменят)). Так вот амеры не просто так стали сокращать КУ-3 частями... все у них тип топ и доллар будет падать и ВВП будет "качественный" в будущем отчете. Драги это понял и начал проводить интервешки и евро вниз пошло (якобы), но на самом деле закрывают дырки сделанные ФРС. Но курс при этом реальный вверху так как чтобы драги купить облигашки нужно через своп операции у амеров попросить бабло... понимаешь о чем я... европа сама выкупает КУ-3.... и что это будет ?? ))) 

вечером подумаю маленько...

Долл/йена торгуешь ? сейчас флет 117.50 - 118.50 - закуплено столько! что вверх однозначно не пойдёть - цель 112. пока дальше там разводы - короче крой 112. 

 
Вечером не забудь показать)
 
stranger:
Вечером не забудь показать)
ауди профит по обоим сделкам...
 
говорю давно не был....
 
так вниз ене лететь до 96 фиги) закрыл у себя на инстафорекс?
 
микро гепы смотришь? долго ими увлекался хорошие сигналы жаль в обе сторны (((
 
Ilij:
ауди профит по обоим сделкам...

По ауди очень красиво смотрится 8520)

А по фунту 58 с копейками. Скорее всего там сегодня его прикрою. ВОЗМОЖНО.

