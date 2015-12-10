FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия - страница 602
привет от блохолова )))))))))
Денех сколько?)))
Я не про пункты спаршивал, чего по полю бегаешь?) Сколько там говоришь по селлам? осталось...
Возьми лучше пакет рублёв и сгоняй в магазин за сигаретами, завтра придется с двумя пакетами идти)))))
никогда не понимал, какая разница, сколько денег?
Чье это собачье дело?
одно быдло ляпнуло, шо оно такое крутое, шо не за пункты работает, а за деньги... и вс давай, как попугаи...
кол-во заработанных денег зависит от размера депозита. Чем больше депозит тем больше денег зарабатываешь... Вон зорич вообще 0.1 лотом работает, и не парится... Какая разница - сколько денег?!
Наконец-то, на открытии текущего часа прога подтвердила рост по ауди )))
попробуйте, просто взять по дневным уровням
сейчас ауди находится почти на дневной плите начавшейся еще
задолго до начала этого года
Там просто третий день покупки около 8245 набивают. А если ты имеешь в виду это, то это не очень сильное место.
никогда не понимал, какая разница, сколько денег?
Чье это собачье дело?
одно быдло ляпнуло, шо оно такое крутое, шо не за пункты работает, а за деньги... и вс давай, как попугаи...
кол-во заработанных денег зависит от размера депозита. Чем больше депозит тем больше денег зарабатываешь... Вон зорич вообще 0.1 лотом работает, и не парится... Какая разница - сколько денег?!
ИРИП, не в настроении или у тебя депо в рублях?
Что случилось, откуда такая агрессия? ну ляпнул кто то и ляпнул чо хочет.
А Стренжу скучно вот и задает вопросы, чтобы было о чём поговорить...
Я бы тоже потрещал, да программу пишу, некогда короче...
Илья, я не понял, ты чего старших дуришь? Показывает тут картинки луня, как он падает, я его не смотрю, ну, думаю, видать хорошо свалился, открываю и...
и - что?
продаю его...
евроена отработала, остались еврофунт и фунтчиф (обещался тейки засветить)
а за евру вечером поговорим
