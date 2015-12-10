FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия - страница 602

Новый комментарий
 
Ishim:
привет от блохолова ))))))))) 
Да ладно, шютка) Давай про лепесины опять)
 
Илья, я не понял, ты чего старших дуришь? Показывает тут картинки луня, как он падает, я его не смотрю, ну, думаю, видать хорошо свалился, открываю и... 
 
stranger:

Денех сколько?)))

Я не про пункты спаршивал, чего по полю бегаешь?) Сколько там говоришь по селлам? осталось...

Возьми лучше пакет рублёв и сгоняй в магазин за сигаретами, завтра придется с двумя пакетами идти))))) 

никогда не понимал, какая разница, сколько денег? 
Чье это собачье дело? 

 

одно быдло ляпнуло, шо оно такое крутое, шо не за пункты работает, а за деньги... и вс давай, как попугаи...

кол-во заработанных денег зависит от размера депозита. Чем больше депозит тем больше денег зарабатываешь... Вон зорич вообще 0.1 лотом работает, и не парится... Какая разница - сколько денег?!  

 
IRIP:

никогда не понимал, какая разница, сколько денег? 
Чье это собачье дело? 

 

одно быдло ляпнуло, шо оно такое крутое, шо не за пункты работает, а за деньги... и вс давай, как попугаи...

кол-во заработанных денег зависит от размера депозита. Чем больше депозит тем больше денег зарабатываешь... Вон зорич вообще 0.1 лотом работает, и не парится... Какая разница - сколько денег?!  

Да пох сколько.
 
artikul:

Наконец-то, на открытии текущего часа прога подтвердила рост по ауди )))

  

попробуйте, просто взять по дневным уровням

сейчас ауди находится почти на дневной плите начавшейся еще

задолго до начала этого года 

 
IRIP:

попробуйте, просто взять по дневным уровням

сейчас ауди находится почти на дневной плите начавшейся еще

задолго до начала этого года 

К сожалению, ничего кроме евры меня не заводит )))
 
IRIP:

попробуйте, просто взять по дневным уровням

сейчас ауди находится почти на дневной плите начавшейся еще

задолго до начала этого года 

Там просто третий день покупки около 8245 набивают. А если ты имеешь в виду это, то это не очень сильное место.

 

[Удален]  
IRIP:

никогда не понимал, какая разница, сколько денег? 
Чье это собачье дело? 

 

одно быдло ляпнуло, шо оно такое крутое, шо не за пункты работает, а за деньги... и вс давай, как попугаи...

кол-во заработанных денег зависит от размера депозита. Чем больше депозит тем больше денег зарабатываешь... Вон зорич вообще 0.1 лотом работает, и не парится... Какая разница - сколько денег?!  

ИРИП, не в настроении или у тебя депо в рублях?

Что случилось, откуда такая агрессия? ну ляпнул кто то и ляпнул чо хочет.

А Стренжу скучно вот и задает вопросы, чтобы было о чём поговорить...

Я бы тоже потрещал, да программу пишу, некогда короче...

 
stranger:
Илья, я не понял, ты чего старших дуришь? Показывает тут картинки луня, как он падает, я его не смотрю, ну, думаю, видать хорошо свалился, открываю и... 

и - что?

продаю его...

евроена отработала, остались еврофунт и фунтчиф (обещался тейки засветить)

а за евру вечером поговорим

 
Ilij:

и - что?

продаю его...

евроена отработала, остались еврофунт и фунтчиф (обещался тейки засветить)

а за евру вечером поговорим

А что о ней говорить, цена 2433, сопротивление на 2575, поддержка на 2344, возле этих уровней можно ее посмотреть, а здесь.
1...595596597598599600601602603604605606607608609...871
Новый комментарий