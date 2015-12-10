FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия - страница 311

Ishim:
есть - скрыл в свойствах (что бы не отвлекали)

ок, а то я переживаю, ну сам понимашь.

до завтра

 
_new-rena:

до завтра))) (мы думали он гордый, а его оказывается забанили ))) ну знаете о ком)
 
Ishim:
О ком?
Ishim:
ты про Шамана?

дааа, тут банят жестко....

stranger:
Ладно, до завтра всем, рупь чуть больше 2-х центов, я в ахтунге.

Рублик никогда не мог успокоиться и всегда накручивал себе один ноль за другим. Очень хорошо, что его выпустили поплавать. Ну мы то знаем, что чтобы разобраться в таком деле, нужны годы и силовые методы которые попытались применить не успокоят цену. Поизучают рынок и через 5-10 лет будет всё в норме.

енька, лунь, ауди прибыли на станцию. осталось дождаться фунта, чифиря и еврика.... в принципе они на подходе. скрины старые они где то есть, но я не хочу на них смотреть.

предлагаю проста продолжить без разборок.

Сегодня вапще официальный выходной (USD). Не верил я что вчера так будет колбасить цены....
 
_new-rena:

Илья задавал вопрос пару дней назад - шо делать?, я ему показал тогда начало - скрин. А вот уже почти что концовка, селлки (т.к. тренд по фунту падающий):

В самом верху ордера немного по более, т.к. они открывались последние и программа уже кое что наколбасила на других парах, а объем считается от депо. В случае разворота тренда (редко, но бывает) при этом, убыток будет меньше, а если все хорошо - профит больше.

Иллюстрацию и описание стратегии в принципе произвёл на примере фунта. Думаю что ясно, почему стопы в такой стратегии будут не в жилу.

Вот и сказочке конец, а кто слушал - молодец! ))))

Да то по Евре спрашивал про уровень - пробьет или отскочит...

а ща я и сам знаю:


Ilij:

я вроде помню вопрос по фунту был.. (еле нашёл, пишем и пишем - зачитаешься)))) ну да ладно.

на это ответит мой индюк. смотри там )))

 

типа фуй:


 

По AUDUSD 

есть еще уровень - 0,8397

возможно к нему еще сходим +- 

