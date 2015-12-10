FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия - страница 311
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
есть - скрыл в свойствах (что бы не отвлекали)
ок, а то я переживаю, ну сам понимашь.
до завтра
ок, а то я переживаю, ну сам понимашь.
до завтра
до завтра))) (мы думали он гордый, а его оказывается забанили ))) ну знаете о ком)
до завтра))) (мы думали он гордый, а его оказывается забанили ))) ну знаете о ком)
ты про Шамана?
дааа, тут банят жестко....
Ладно, до завтра всем, рупь чуть больше 2-х центов, я в ахтунге.
Рублик никогда не мог успокоиться и всегда накручивал себе один ноль за другим. Очень хорошо, что его выпустили поплавать. Ну мы то знаем, что чтобы разобраться в таком деле, нужны годы и силовые методы которые попытались применить не успокоят цену. Поизучают рынок и через 5-10 лет будет всё в норме.
енька, лунь, ауди прибыли на станцию. осталось дождаться фунта, чифиря и еврика.... в принципе они на подходе. скрины старые они где то есть, но я не хочу на них смотреть.
предлагаю проста продолжить без разборок.
Илья задавал вопрос пару дней назад - шо делать?, я ему показал тогда начало - скрин. А вот уже почти что концовка, селлки (т.к. тренд по фунту падающий):
В самом верху ордера немного по более, т.к. они открывались последние и программа уже кое что наколбасила на других парах, а объем считается от депо. В случае разворота тренда (редко, но бывает) при этом, убыток будет меньше, а если все хорошо - профит больше.
Иллюстрацию и описание стратегии в принципе произвёл на примере фунта. Думаю что ясно, почему стопы в такой стратегии будут не в жилу.
Вот и сказочке конец, а кто слушал - молодец! ))))
Да то по Евре спрашивал про уровень - пробьет или отскочит...
а ща я и сам знаю:
Да то по Евре спрашивал про уровень - пробьет или отскочит...
а ща я и сам знаю:
я вроде помню вопрос по фунту был.. (еле нашёл, пишем и пишем - зачитаешься)))) ну да ладно.
на это ответит мой индюк. смотри там )))
типа фуй:
По AUDUSD
есть еще уровень - 0,8397
возможно к нему еще сходим +-