FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия - страница 732
Так ты купил чтоб она упала?
Извини, Сенсей, не допер сразу... хитрый замысел...
покупал - убыток.
Да ну? У ТЕБЯ, убыток? Не верю
да это я так... - тебя порадовать )))
Учитель, как я могу радоваться твоим убыткам?(((
слюшай! я евру продал, до сколько говоришь пойдёт?
до..до..до 2120...может быть... а может не пойдет... может...
Шо мне, Сенсей, твоя евра, тут вон у фунта поддержка на поддержке, пробарахтается до закрытия скорее всего или вообще по бу вышибет)
Фунт солидней конешна я пока не готов к фунту ((((
Подрасти немного)))
Щас если индекс хай обновит буде фейерверк)))