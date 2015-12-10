FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия - страница 732

stranger:

Так ты купил чтоб она упала? 

Извини,  Сенсей, не допер сразу... хитрый замысел...

покупал - убыток.
 
Примерно через час вход в новую блошиную зону ))) Индикаторы начнут врать, будет соблазн купить ))) Берегите себя )))
 
Ishim:
покупал - убыток.
Да ну? У ТЕБЯ, убыток? Не верю 
 
stranger:
Да ну? У ТЕБЯ, убыток? Не верю 
да это я так... - тебя порадовать )))
 
Ishim:
да это я так... - тебя порадовать )))
Учитель, как я могу радоваться твоим убыткам?(((
 
stranger:
Учитель, как я могу радоваться твоим убыткам?(((
Это у нас убытки, а у Учителя - ЖЕРТВЕННЫЙ ЛОСЬ )))
 
stranger:
Учитель, как я могу радоваться твоим убыткам?(((
слюшай! я евру продал, до сколько говоришь пойдёт?
 
Ishim:
слюшай! я евру продал, до сколько говоришь пойдёт?

до..до..до 2120...может быть... а может не пойдет...  может...

Шо мне, Сенсей, твоя евра, тут вон у фунта поддержка на поддержке, пробарахтается до закрытия скорее всего или вообще по бу вышибет) 

 
stranger:

до..до..до 2120...может быть... а может не пойдет...  может...

Шо мне, Сенсей, твоя евра, тутвон у фунта поддержка на поддержке, пробарахтается до закрытия скорее всего или вообще по бу вышибет) 

Фунт солидней конешна я пока не готов к фунту ((((
 
Ishim:
Фунт солидней конешна я пока не готов к фунту ((((

Подрасти немного)))

Щас если индекс хай обновит буде фейерверк))) 

