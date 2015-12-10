FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия - страница 525

gip:
Фиг с вами, кто-то прогнозирует, у другого сильное колдунство, а третий вообще шваброй прикидывается. Главное что бы профит был.
)))))) надеюсь третье это не про меня)))) я прогнозирую;-))
Я прогнозирую, что золото сегодня не поднимется выше хаев. Кто-нибудь снижение по золоту ожидает?
 

..........Закрывать фунт скоро-этот ход против шерсти есчо,а вот завтрашний сел(если сложится) опустится до 5503-5472.......думаю,это прогноз,т.к. условия ещё не сложились:

 

..........зато NZDCAD только пошёл "против шерсти"...........а нет,пока писал-уже ушёл. 

 
Логин(НИК) изменить невозможно..........ну ладно-мож когда провайдера поменяю,а пока буду писать с двух браузеров.
 

да, профит будет...


 

ФунтоКиви ещё можно продать до 0203,как откатит к 0386(уже идёт):

 

Со стопами каждый решает сам.........тут Я пас. 

По поводу рубля и тут злословили. Завидуйте Путин Х-ло: https://www.youtube.com/watch?v=pb68hGYOecc

Вот всякие там Демуры, Портновы и прочая "аналитики" от слова анал, лают, а мужик работает.

 
Чё Те рубль этот дался..........о гривне вон побеспокойся-чтоб Варяги её не переименовали.
gnawingmarket:
Чё Те рубль этот дался..........о гривне вон побеспокойся-чтоб Варяги её не переименовали.
Спорный вопрос по рублю, будет дальше падать или нет. А по гривне вопросов нет, там нет ни резервов ни стабильности.
 
gip:
Спорный вопрос по рублю, будет дальше падать или нет.

Оно Мне надо.........Я им не торгую.........товары подорожали,а кто сказал,что не будут дорожать-они уже много лет дорожают и явных причин нет чтоб дешевели.

.........А о причинах пусть аналитеги на языке мозоль трут. 

