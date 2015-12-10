FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия - страница 857
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Зачем продать, разве зафиксить половину, да и нет сейчас особого смысла дергаться.
Да я и не дёргаюсь. В продажи тупо не лезу.
Гипнотизирую цену (с) Evgen-ya1 :-)
Да я и не дёргаюсь. В продажи тупо не лезу.
Гипнотизирую цену (с) Evgen-ya1 :-)
Да чего ее гипнотизировать, утром сказал же - по фунту еще какой то интерес на 5360 есть, такой себе, ниже нема никого пока и подобрал его немного)
А что он там на графике какие загогулины рисует для меня дело десятое)
Да чего ее гипнотизировать, утром сказал же - по фунту еще какой то интерес на 5360 есть, такой себе, ниже нема никого пока и подобрал его немного)
Индекс на 8970/80 проторговку съел, смотрю зачем. Может, проще будет закрыть да перезайти пониже.
В общем то всё равно, баловство до НГ время убить.
О, ее кончик нормально поживает)))
а евру не пускают пока)
По фунту 5735, 5850, 1.60.
вместо 1.60 я бы сказал 6120 остальные укладываются в +-30
Я скромен
Поэтому молчу пока про 63))))
https://www.mql5.com/ru/signals/76032 как и говорил, открыл дэмо для отладки стратегии.