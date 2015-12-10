FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия - страница 857

Evgen-ya1:

 
Что за индюки в главном окне? Что то знакомое до немогу)
 
stranger:
Зачем продать, разве зафиксить половину, да и нет сейчас особого смысла дергаться.

Да я и не дёргаюсь. В продажи тупо не лезу.

Гипнотизирую цену (с)  Evgen-ya1 :-)

 
Silent:

Да я и не дёргаюсь. В продажи тупо не лезу.

Гипнотизирую цену (с)  Evgen-ya1 :-)

Да чего ее гипнотизировать, утром сказал же - по фунту еще какой то интерес на 5360 есть, такой себе, ниже нема никого пока и подобрал его немного)

А что он там на графике какие загогулины рисует для меня дело десятое)

А что он там на графике какие загогулины рисует для меня дело десятое) 

 
stranger:
Да чего ее гипнотизировать, утром сказал же - по фунту еще какой то интерес на 5360 есть, такой себе, ниже нема никого пока и подобрал его немного)

Индекс на 8970/80 проторговку съел, смотрю зачем. Может, проще будет закрыть да перезайти пониже.

В общем то всё равно, баловство до НГ время убить.

stranger:

О, ее кончик нормально поживает)))

а евру не пускают пока)

 

есть такое дело. крылья завязаны или ждет, когда Учитель появится.
 
По фунту 5735, 5850, 1.60.
stranger:
По фунту 5735, 5850, 1.60.
вместо 1.60 я бы сказал 6120 остальные укладываются в +-30
 
Myth63:
вместо 1.60 я бы сказал 6120 остальные укладываются в +-30

Я скромен 

Поэтому молчу пока про 63)))) 

https://www.mql5.com/ru/signals/76032 как и говорил, открыл дэмо для отладки стратегии
Myth63:
https://www.mql5.com/ru/signals/76032 как и говорил, открыл дэмо для отладки стратегии. 
Это была ЕГО идея, так что смотри, вернетя и ...))
