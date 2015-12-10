FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия - страница 848

IRIP:
какой гад сказал евру покупать... 
Рена)
предел там был 2202 и у тебя же это... программмм!
 
stranger:
Спасибо, Роман, и тебе того же и по тому же месту)))
Ок. Принято. 
 
_new-rena:
текущий прогноз - 1,2155, но я пока в покупке. тоже прога, не мешаю ей. не всё коту масленница...
Самый нижний прорисованный уровень пока 2044 ))) Но  прога не торгует по целям ))) Там может произойти что угодно - машка период сменит или коррекция пойдет, а значит временно уровни перебьют )))
 
artikul:
Самый нижний прорисованный уровень пока 2044 ))) Но  прога не торгует по целям ))) Там может произойти что угодно - машка период сменит или коррекция пойдет, а значит временно уровни перебьют )))
1973
цель необходима для расчета риска, лота и прочего. без неё никак

2107 щас

 
_new-rena:
Серьезно? )))
artikul:
Серьезно? )))
канешна)))
 
stranger:
1973
У меня пока что перископ запотел )))
