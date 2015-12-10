FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия - страница 848
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Влепили
какой гад сказал евру покупать...
какой гад сказал евру покупать...
Спасибо, Роман, и тебе того же и по тому же месту)))
текущий прогноз - 1,2155, но я пока в покупке. тоже прога, не мешаю ей. не всё коту масленница...
Самый нижний прорисованный уровень пока 2044 ))) Но прога не торгует по целям ))) Там может произойти что угодно - машка период сменит или коррекция пойдет, а значит временно уровни перебьют )))
Самый нижний прорисованный уровень пока 2044 ))) Но прога не торгует по целям ))) Там может произойти что угодно - машка период сменит или коррекция пойдет, а значит временно уровни перебьют )))
цель необходима для расчета риска, лота и прочего. без неё никак
2107 щас
цель необходим для расчета риска, лота и прочего. без неё никак
Серьезно? )))
1973