FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия - страница 719

Ishim:
  (и почему надолго - там конкретная цель )
ТР 114.98
 
Ishim:
я там про долл/йена написал, а по евре это лоу никакой роли не сыграет (до него не дойдёт)
аааа
 
stranger:

А он тебе про стоп) А если ты его поставил, то лоу на 2246, чего ты его выше тычешь?)

Ну, ничего, не переживай, Кукл тебя скинул и сейчас рвонет))) 

куда скинул? я только сегодня купил.
 

Последний поцелуй?

ps пятница/понедельник - критические дни.


 
Ishim:
куда скинул? я только сегодня купил.
Та я думал ты про стоп на евро.
 
6616155:
А почему у Вас все линии только прямые. ведь в природе так не бывает, то пригорок, то овраг. Да и график вроде так ходит?
Это потому что свечи квадратные.
 
Ilij:
ТР 114.98
114.50 (там Н4 так что без интм подробностей - в виде 3-5 пипок), потом ещё продавать ))))
 
stranger:
Мы с тобой здесь не вдвоем остались? Два старых придурка)))
Не. Остальные прогнозы тырят.
 
stranger:
Та я думал ты про стоп на евро.
на евре есть стоп - он ниже лоу.
 
Silent:
Не. Остальные прогнозы тырят.
а мы картоху ))))) 
