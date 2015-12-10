FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия - страница 719
(и почему надолго - там конкретная цель )
я там про долл/йена написал, а по евре это лоу никакой роли не сыграет (до него не дойдёт)
А он тебе про стоп) А если ты его поставил, то лоу на 2246, чего ты его выше тычешь?)
Ну, ничего, не переживай, Кукл тебя скинул и сейчас рвонет)))
Последний поцелуй?
ps пятница/понедельник - критические дни.
куда скинул? я только сегодня купил.
А почему у Вас все линии только прямые. ведь в природе так не бывает, то пригорок, то овраг. Да и график вроде так ходит?
ТР 114.98
Мы с тобой здесь не вдвоем остались? Два старых придурка)))
Та я думал ты про стоп на евро.
Не. Остальные прогнозы тырят.