Свершилось, лунь куплен )))) !!!
 
Speculator_:
ты на укурка не смотри )))) (у него  лет 8 уже как демо(((( - чифом он торгует - швейцареЦ )
 
Ishim:
Так демо ж, откуда бабели то... только у тебя реал, о Великий)
 
usdcad дает возможность себя купить.
 
stranger:
Скажи Учителю пусть селл по евро на лоу закроет, не позорит нас)))
землю ожидает глобальное потепление ! кроме... (догадайся куда переезжает Чукотка)).)
 
stranger:
этот пост не несёт полезной информации! - спамер!
 
Ishim:
землю ожидает глобальное потепление ! кроме... (догадайся куда переезжает Чукотка)).)
В Воронеж? 
 
Ishim:
Если серьено, не хошь евро прикрыть?
stranger:
Если серьено, не хошь евро прикрыть?
а смысл, у него там лок истощается... ?
 
Ishim:
Не принимай близко к сердцу...   Но у вас что то не то с системой!
