FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия - страница 458
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
коррекцию облака?
Тут ситуация такая ))) Допустим некотрой верхней части ценового диапазона формируется энергетическое облако, в котором зарождается медвежий тренд. Цена начинает падать, до тех пор пока внизу не начинает формироваться сопротивление. Это сопротивление является тоже облаком, но как бы это сказать, очень слабым. Потому что помимо облаков, есть еще такое понятие как ветер, который если их сбивает в тучу, то тренд ломается. Как нибудь выложу скрин такой тучи. Поэтому начинается коррекция при сохранении общей нисходящей тенденции. Но самое примечательное, что можно точно предсказать глубину этой коррекции, а значит сыграть против тренда в краткосрок. )))
ветерок - это вообще бы неплохо как то понять, т.е. по сути предпосылки разворота тренда?
сижу, прикидываю. Такой вопрос "высветился" - кроссы получается быстрее к цели приходят, не заметил?
не заморачиваюсь этим
есть формализованный вход тремя ордерами, ТР на уровне 143,9 дневка
отработка 100%
и че прогнозить?
бай лимит поставил - 1.2155 . ходит как по рельсам ))))
а ты сейчас продаёшь что-ли ?
спасибо !
план на месяцок, да?
до середины или конца декабря.
Спасибо !
если это был тест уровня снизу, то солить надо . А не покупать
Тут ситуация такая ))) Допустим в некотрой верхней части ценового диапазона формируется энергетическое облако, в котором зарождается медвежий тренд. Цена начинает падать, до тех пор пока внизу не начинает формироваться сопротивление. Это сопротивление является тоже облаком, но как бы это сказать, очень слабым. Потому что помимо облаков, есть еще такое понятие как ветер, который если их сбивает в тучу, то тренд ломается. Как нибудь выложу скрин такой тучи. Поэтому начинается коррекция при сохранении общей нисходящей тенденции. Но самое примечательное, что можно точно предсказать глубину этой коррекции, а значит сыграть против тренда в краткосрок. )))
Ветерок - это и есть сам тренд, он цепляет облачка и сбивает их в плотные тучи, за пределы которой цена уже выйти не в состоянии и тренд ломается. Вот сейчас на евре что было? Цена вернулась в тучку и вывалилась из нее снова вниз )))
это похоже не трава )))) (какая то хим. новинка)
а ну, покурим...
даааа ))))
Стренжа видимо пиво уложило седня, такую экзотическую торговлю пропустил...