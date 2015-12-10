FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия - страница 458

_new-rena:
коррекцию облака?
Тут ситуация такая ))) Допустим в некотрой верхней части ценового диапазона формируется энергетическое облако, в котором зарождается медвежий тренд. Цена начинает падать, до тех пор пока внизу не начинает формироваться сопротивление. Это сопротивление является тоже облаком, но как бы это сказать, очень слабым. Потому что помимо облаков, есть еще такое понятие как ветер, который если их сбивает в тучу, то тренд ломается. Как нибудь выложу скрин такой тучи. Поэтому начинается коррекция при сохранении общей нисходящей тенденции. Но самое примечательное, что можно точно предсказать глубину этой коррекции, а значит сыграть против тренда в краткосрок. )))
[Удален]  
artikul:
ветерок - это вообще бы неплохо как то понять, т.е. по сути предпосылки разворота тренда?
 
_new-rena:
Ветерок - это и есть сам тренд, он цепляет облачка и сбивает их в плотные тучи, за пределы которой цена уже выйти не в состоянии и тренд ломается. Вот сейчас на евре что было? Цена вернулась в тучку и вывалилась из нее снова вниз )))
 
_new-rena:
сижу, прикидываю. Такой вопрос "высветился" - кроссы получается быстрее к цели приходят, не заметил?

не заморачиваюсь этим

есть формализованный вход тремя ордерами, ТР на уровне 143,9 дневка

отработка 100%

и че прогнозить?

 
Ishim:

бай лимит поставил - 1.2155 . ходит как по рельсам )))) 

у  меня тоже туда  есть.

а ты   сейчас продаёшь  что-ли ?
 
спасибо !
 
_new-rena:
план на месяцок, да?
да.

до  середины или  конца  декабря.
Спасибо !
 
tuma88:
если  это  был тест  уровня  снизу,  то  солить  надо . А не  покупать
проехали - скрин выше )))
 
artikul:
Если чем то конкретно заниматься (валютной парой,коррекциями, длинной импульса) то всё можно предсказать - с макс точностью 10 - 50 пп.
 
artikul:
это похоже не трава )))) (какая то хим. новинка) 
[Удален]  
Ishim:
это похоже не трава )))) (какая то хим. новинка) 

а ну, покурим...

даааа ))))

Стренжа видимо пиво уложило седня, такую экзотическую торговлю пропустил...

