FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия - страница 816
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
а 92, ..... не продам, пусть валяется, без плеча.
Ты где пропадал?)
дык полгода евру покупали. когда-то это должно кончится успехом. я готовлюсь к повороту .21
везде, где не попадя, тяжело но подъемно.
дык полгода евру покупали. когда-то это должно кончится успехом. я готовлюсь к повороту .21
Костя, скажи еще что устал))))))))))))
ну и зависимость.(я про аватар) а покупать иль продавать это вам виднее.
написать "православие, самодержавие, народность" рука не полнимается)
Закрываю. Выжать сёдня больше не получается. Флетуют весь день в пучке,а завтра нет торговли.