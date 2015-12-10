FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия - страница 816

Новый комментарий
 
costy_:
а 92, ..... не продам, пусть валяется, без плеча.
индекс? А зачем его продавать, откорректится к 83.70 да и пойдет дальше вверх.
 
stranger:
Ты где пропадал?)
везде, где не попадя, тяжело но подъемно.
 
дык полгода евру покупали. когда-то это должно кончится успехом. я готовлюсь к повороту .21
 
iIDLERr:
дык полгода евру покупали. когда-то это должно кончится успехом. я готовлюсь к повороту .21
Все готовятся, эту последнюю продажу закрою пониже 21,  а там уже вряд ли полезу в селлы.
 
costy_:
везде, где не попадя, тяжело но подъемно.
Костя, скажи еще что устал))))))))))))
 
iIDLERr:
дык полгода евру покупали. когда-то это должно кончится успехом. я готовлюсь к повороту .21
ну и зависимость.(я про аватар) а покупать иль продавать это вам виднее.
 
stranger:
Костя, скажи еще что устал))))))))))))
нет, есть еще в пороховницах! ;)
 
costy_:
ну и зависимость.(я про аватар) а покупать иль продавать это вам виднее.
написать "православие, самодержавие, народность" рука не поднимается)
 
iIDLERr:
написать "православие, самодержавие, народность" рука не полнимается)
странно, подымается на всякую хр.нь. и с пустым аватаром можно.
 

Закрываю. Выжать сёдня больше не получается. Флетуют весь день в пучке,а завтра нет торговли.

 

1...809810811812813814815816817818819820821822823...871
Новый комментарий