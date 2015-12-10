FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия - страница 35
мы еще на 115 не сходили
вот от 112 покупки ищем, и вперед! =)
на 112 не, вообще эта неделя пройдет в возне возле уровней
Вот все по евро, можно идти заниматься своими делами.
Понравилось как Зорич про фунт говорил - покупайте грит, я не жадный, потом всех отшпокал и курит)))
ты понял, что я тебе постом выше написал?
Я привыкаю к терминалу!
а че к нему привыкать?
я вообще с планшета пишу и торгую там же
EURNZD, а чтобы нет?
Потому что нет, чем меньше движений тем больше толку.
лучше меньше, да лучше...
EURAUD:
лучше меньше, да лучше...
по евроауд цель 1.46 где-то
Я ими не торгую, но вчера когда ты про него сказал глянул, что то 41 там светит.