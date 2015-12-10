FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия - страница 35

Новый комментарий
 
IRIP:

мы еще на 115 не сходили

вот от 112 покупки ищем, и вперед! =) 

на 112 не, вообще эта неделя пройдет в возне возле уровней

 Вот все по евро, можно идти заниматься своими делами.

 

Понравилось как Зорич про фунт говорил - покупайте грит, я не жадный, потом всех отшпокал и курит))) 

 
IRIP:


 

ты понял, что я тебе постом выше написал? 

Я привыкаю к терминалу!
 
Speculator_:
Я привыкаю к терминалу!

а че к нему привыкать?

я вообще с планшета пишу и торгую там же

 
IRIP:

а че к нему привыкать?

я вообще с планшета пишу и торгую там же

А Учитель сегодня прийдет? 
 
Ilij:

EURNZD, а чтобы нет?


Потому что нет, чем меньше движений тем больше толку.
 
stranger:
Потому что нет, чем меньше движений тем больше толку.
Тише едешь, дОльше будешь
 
Ilij:

лучше меньше, да лучше...

EURAUD:


Чего там лучшего то?
 
Ilij:

лучше меньше, да лучше...

EURAUD:


по евроауд цель 1.46 где-то
 
IRIP:
по евроауд цель 1.46 где-то
Я ими не торгую, но вчера когда ты про него сказал глянул, что то 41 там светит.
 
stranger:
Я ими не торгую, но вчера когда ты про него сказал глянул, что то 41 там светит.
тут торгуют всем! патамучта дема )))
1...282930313233343536373839404142...871
Новый комментарий