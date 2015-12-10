FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия - страница 140
Нет, не хочет фунт вверх. Продолжит падении скорее всего. Закрыл бай.
Буду искать вход на продажу.
По фунту зря закрыли бай. Похоже разворот назревает.
еще вчера байкнул, ждемс. 1,600 пощупать
Даже намека нет на разворот у фунта. Влез с утра в бай только из-за возможности поставить маленький стоп. Но он, зараза, не захотел идти вверх.
)))
Ilij, а не пора ли nzd продавать?
мож только на откат, перед ростом:
А какой должен быть намек?
типа такой:
Продал aud
мож купить лучше?
типа такой:
Может и такой. Сработала отложка на 1,5740.
крутится цена у уровней:
бай стоп 5773
бай лимит 5723
5685