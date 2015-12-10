FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия - страница 140

Bicus:

Нет, не хочет фунт вверх. Продолжит падении скорее всего. Закрыл бай. 

Буду искать вход на продажу.

 По фунту зря закрыли бай. Похоже разворот назревает.
 
yurchenko:
 По фунту зря закрыли бай. Похоже разворот назревает.


еще вчера байкнул, ждемс. 1,600 пощупать

 

Даже намека нет на разворот у фунта. Влез с утра в бай только из-за возможности поставить маленький стоп. Но он, зараза, не захотел идти вверх.

))) 

 
Bicus:

Даже намека нет на разварот у фунта. Влез с утра в бай только из-за возможности поставить маленький стоп. Но он, зараза, не захотел идти вверх.

))) 

А какой должен быть намек?
 
Продал aud
 
Bicus:
Ilij, а не пора ли nzd продавать?

мож только на откат, перед ростом:


 
yurchenko:
А какой должен быть намек?

типа такой:


 
Bicus:
Продал aud

мож купить лучше?


 
Ilij:

типа такой:


Может и такой. Сработала отложка на 1,5740. 
 
yurchenko:
Может и такой. Сработала отложка на 1,5740. 

крутится цена у уровней:

бай стоп 5773

бай лимит 5723

                5685

