FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия - страница 663
Шаман, а че график то пустой, просто как услышал что вы с Ильей хотите евру продать, то моя плакаль(((
Отец родной, где ж ты пропадал?)))
вообще то это ваши проблемы ... (на фсе 17 сделок была такая эрекция - не туда - повременю с прогнозами - нехочу расстраивать)
Отец родной, где ж ты пропадал?)))
В Банке Японии ))) Это же очевидно )))
Похоже на то)))
Прогнозы. На 2580-2615 будем посмотреть)
=) 2537 сел со стопом 25 пипок с цель 2475
долил шорт маленьким - будем посмотреть )))