stranger:

Шаман, а че график то пустой, просто как услышал что вы с Ильей хотите евру продать, то моя плакаль(((

 

вообще то это ваши проблемы ... (на фсе 17 сделок была такая реакция - не туда - повременю с прогнозами - нехочу расстраивать)
stranger:
Отец родной, где ж ты пропадал?)))
Ishim:
вообще то это ваши проблемы ... (на фсе 17 сделок была такая эрекция - не туда - повременю с прогнозами - нехочу расстраивать)
Понял, спасибо)
 
Прогнозы. На 2580-2615 будем посмотреть) 

 
Постов много-половину не читаю,но вижу,что кто-то рублём балуется-самоотсеченцы! Пусть ГосДядьки разберутся вначале.. Со сто долларами депозита выжидательная позиция нужна в рубле.
=) 2537 сел со стопом 25 пипок с цель  2335
 
Myth63:
=) 2537 сел со стопом 25 пипок с цель  2475
Как хочешь, я до 2575 не рыпался бы)
 
вот прям ща добава на селл (2515  ТР 2386 - 2374)
 
долил шорт маленьким - будем посмотреть )))

 

