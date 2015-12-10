FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия - страница 435

Новый комментарий
 
stranger:
И ты молодца)
что-то евро похоже не надо покупать пока))
 
Evgen-ya1:

Как и йену)

У евро на 2206 поддержка замусоленная. 

Зорич продал, сдвинул рынок))

 

[Удален]  

да уж... сегодня весёленькое начало с грустной концовкой намечается

разве что вчера IRIP во время и в тему фунта засолил

 
stranger:

Как и йену)

У евро на 2206 поддержка замусоленная. 

Зорич продал, сдвинул рынок))

 

ого
 
_new-rena:

да уж... сегодня весёленькое начало с грустной концовкой намечается

разве что вчера IRIP во время и в тему фунта засолил

Я тоже, и киви добавил от 7787.
 
Evgen-ya1:
ого

Вот тебе и ого, пошел наверное мемуары писать, что то типа "Как я спас экономику России")))

Евгения, Evgeny, Джина...  Эмка?

 
Илья, вопрос, а чего ты бай по евроауду закрыл?
 
_new-rena:

да уж... сегодня весёленькое начало с грустной концовкой намечается

разве что вчера IRIP во время и в тему фунта засолил

Вполне может быть,если на краткосроке-валюта: фунт,бакс,лунь перекуплены.......некоторые пары клешнёй нарисовались......если Кукл знает,что Я смотрю-значит попытается раздвинуть клешни ещё и Меня кинуть........с другой стороны бесконечно раздвигать клешни невозможно-жизнь это волна.


 
Fisht_1:



............Кластер простейший и не для входа............так по утру глянуть-на что обратить внимание.
 
stranger:
Илья, вопрос, а чего ты бай по евроауду закрыл?

писец кайфу в волне

открыл другой:


1...428429430431432433434435436437438439440441442...871
Новый комментарий