FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия - страница 435
И ты молодца)
Как и йену)
У евро на 2206 поддержка замусоленная.
Зорич продал, сдвинул рынок))
да уж... сегодня весёленькое начало с грустной концовкой намечается
разве что вчера IRIP во время и в тему фунта засолил
ого
Вот тебе и ого, пошел наверное мемуары писать, что то типа "Как я спас экономику России")))
Евгения, Evgeny, Джина... Эмка?
Вполне может быть,если на краткосроке-валюта: фунт,бакс,лунь перекуплены.......некоторые пары клешнёй нарисовались......если Кукл знает,что Я смотрю-значит попытается раздвинуть клешни ещё и Меня кинуть........с другой стороны бесконечно раздвигать клешни невозможно-жизнь это волна.
Илья, вопрос, а чего ты бай по евроауду закрыл?
писец кайфу в волне
открыл другой: