[Удален]  
Ilij:

мОгет, но палки в помощь нам

кукл не нае...т теперь...

че по киви?

сегодня полностью его день. пользуйся. завтра уже наш
 

Все твки, Шаман, "Азбука юного трейдуна" права - если лоу не было, то будет хай)

Я вообще не знаю, тут детям дошкольного возраста все понятно)

 

 
франк не торгую, но можешь купить - канал не пробит.
 
Посмотри в зеркало, это же твое евро)

Так учить будешь? Народ то просит. 

 
Просвещать будешь нас?)
мне кажется бестолку ((
 
Так учить будешь? Народ то просит. 

а я чо сказал купи долл/франк, короче купи бакс.
 
Ты форум то читал? Там все хором на коленях просили)
 
боюсь навредить (((
[Удален]  
Банки с ума на рублях сходят. По рынку пошли. 4-ый раз за сегодня уже ставки меняют.
 
Давай начинай, не боись 

Или еще попросить всем хором?))) 

