FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия - страница 355
мОгет, но палки в помощь нам
кукл не нае...т теперь...
че по киви?
Все твки, Шаман, "Азбука юного трейдуна" права - если лоу не было, то будет хай)
Я вообще не знаю, тут детям дошкольного возраста все понятно)
франк не торгую, но можешь купить - канал не пробит.
Посмотри в зеркало, это же твое евро)
Так учить будешь? Народ то просит.
Просвещать будешь нас?)
Ты форум то читал? Там все хором на коленях просили)
боюсь навредить (((
Давай начинай, не боись
Или еще попросить всем хором?)))