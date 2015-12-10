FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия - страница 223
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Или абсолютно бесплатная Нинзя, возле которой та кд и рядом не валялась.
почему бесплатная ты сколько парился?
В АМП регистрируй демку и смотри крути все что хошь) Вот тебе тот же лунь, какой тебе еще реальный объем, и прочее, маркет профиль нарисовать тоже не проблема
или попроще)
Или абсолютно бесплатная Нинзя, возле которой та кд и рядом не валялась.
там аффтар вообще жжот напалмом:
"В терминал MetaTrader поступают данные валютного спот-рынка, а фьючерсный объем поставляется с рынка фьючерсов. "
Во как на самом деле. Я то думал что тики - это просто изменения цены за определенное время.
А это, оказывается, данные со спот-рынка.
Стренж, как думаешь, торговля валютных барыг тоже учитывается?
там аффтар вообще жжот напалмом:
"В терминал MetaTrader поступают данные валютного спот-рынка, а фьючерсный объем поставляется с рынка фьючерсов. "
Во как на самом деле. Я то думал что тики - это просто изменения цены за определенное время.
А это, оказывается, данные со спот-рынка.
Стренж, как думаешь, торговля валютных барыг тоже учитывается?
А как же, там челы стоят рядом объемы считают)))
Я еще когда кд рекламировали говорил, что они велосипед изобрели, так на меня тут шикали.
В АМП регистрируй демку и смотри крути все что хошь) Вот тебе тот же лунь, какой тебе еще реальный объем, и прочее, маркет профиль нарисовать тоже не проблема
вот скажи - такое количество данных реально помогает?
мне вот кластеры иногда голову забивают, а тут такая разукраска.
да и вообще - на кой хрен на среднесроке эти профили? все равно цена по обычным уровням на голом графике ходит.
вот скажи - такое количество данных реально помогает?
мне вот кластеры иногда голову забивают, а тут такая разукраска.
да и вообще - на кой хрен на среднесроке эти профили? все равно цена по обычным уровням на голом графике ходит.
Мне надо только большой объем возле уровня и положение цены по отношению к этому объему, раз 5-7 в неделю глянуть, поэтому и попросил Рену сделать индюк для Нинзи, который показывал бы только интересующие объемы на обычном графике, а то вся эта разукрашка мельтешит перед глазами без толку.
Вот что надо
обхем возле уровня на луне, на споте 1.1219, оттуда и взял, а остальное нах не надо.
Мне надо только большой объем возле уровня и положение цены по отношению к этому объему, раз 5-7 в неделю глянуть, поэтому и попросил Рену сделать индюк для Нинзи, который показывал бы только интересующие объемы на обычном графике, а то вся эта разукрашка мельтешит перед глазами без толку.
вот я ж об этом и говорю - глаза напрягает.
Стренж, не думаешь что золото "уже"?
пассажиров плечистых скинули. Секта золотоскупов увидела даунтренд. Что еще надо?
Так говорил сегодня про серебро, золото не смотрел. На пред стр. скрин кинул с объемом по луню.
Я его здесь ни в жисть не купил бы, скорее наоборот))))