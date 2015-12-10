FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия - страница 348

Evgen-ya1:
видимо EUR/USD все таки стремится к линии фибо 1,24414 если пройдет то и далее.. кроме того формируется разворотная фигура Эллиота... 
lactone:

то есть наторговка 1,5 года на нынешних уровнях - это слабо?

ок, тогда другой вопрос - в чем смысл смотреть на цены помидор 5 лет назад, когда эти самые помидоры росли бешенными темпами по 50% в год? Ну не было в истории золота таких качель туда-сюда, как на других парах. Так, полгода на озвученнных тобой уровнях провисели и пошли дальше.

на счет фунта - ну это зависит от того, какой временной период брать. Да и вообще, как сам ты раньше писал - "там поддержки уже нету, ее неоднократно отшпарили туда-обратно". Так что тени свечей все равно ниже 55 будут.

то же не знаю (по моей теории процесса есть ответ - вооообще нет вопросов без ответов - хотя она и вымысел), вообще давно бы пора (ему) подтвердить свою правоту дрянным эквити (пусть на демо)
 
stranger:

 а твоя жена, которая их постоянно покупает, знает, что по пять это дешево и надо купить))) 

опять отмазки и перевод срелок ))))
 
stranger:
Фигура Эллиота.... 
Исторический пример - создания теории движения, процесса. (почему у вас не получается - потому что это не ваша теория)
 
Ishim:
то же не знаю (по моей теории процесса есть ответ - вооообще нет вопросов без ответов - хотя она и вымысел), вообще давно бы пора (ему) подтвердить свою правоту дрянным эквити (пусть на демо)
Так это ты у нас страдаешь из-за своей правоты-неправоты, а я торгую) Денег тебе не дать, не? Профессор хоть из 70 баков 700 пытается сделать, а у тебя бедняги что, и того нема?)))
 
Ishim:
Исторический пример - создания теории движения, процесса. (почему у вас не получается - потому что это не ваша теория)
Да откуда ты знаешь получается у него или нет? Иди к Ахмету, апельсины гниют, он один не справится))))
gnawingmarket:

Рена,по причине финнеграмотности и глядя на индикаторы,присутствует впечатление,что кроссы получаются из курсов нац валют,а не из индекса валютных пар. 

Вот смотрю:  audusd 0.8444/usdcad 1.1434 = 0.74,когда audcad в терминале 0.9657..............курсы нац валют,чтобы просчитать,сходу не нашёл куда смотреть.

Если aud/usd * usd/cad, то usd сократится и получится aud/cad, значит правильное действие - умножение.
 
stranger:
Так это ты у нас страдаешь из-за своей правоты-неправоты, а я торгую) Денег тебе не дать, не? Профессор хоть из 70 баков 700 пытается сделать, а у тебя бедняги что, и того нема?)))
нее, хотя бы сделок 50 по одному инструменту, что нет? (там нет эквити и навряд ли появится)
Ishim:
опять отмазки и перевод срелок ))))
амеры отдыхают, ловить нечо пока
 
Ishim:
нее, хотя бы сделок 50 по одному инструменту, что нет? (там нет эквити и навряд ли появится)

Да не, откуда оно 

А шо эт такое то? 

