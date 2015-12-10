FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия - страница 810

[Удален]  

поругайте 

 
pako:

поругайте 

Если поругать - то вот: на чёрном фоне картинка отвратительная. 
[Удален]  
pako:

поругайте 

картинку чтоли?

если валит в депо, дак норм)

[Удален]  
barabashkakvn:
Если поругать - то вот: на чёрном фоне картинка отвратительная. 
а чем не нравится на чёрном, она глаза не так напрягает.
[Удален]  
barabashkakvn:
Если поругать - то вот: на чёрном фоне картинка отвратительная. 
я мне нравится, глаза не устают весь день пялит'ся
[Удален]  
pako:
я мне нравится, глаза не устают весь день пялит'ся
а чо у тебя буквы замазывает? не понятно, не понятно как то )))
 
pako:
я мне нравится, глаза не устают весь день пялит'ся
Это если смотреть целыми днями на монитор (хотя для чего тогда язык программирования MQL4/5?), а вот в случае выкладки скриншотов - тут другая ситуация, на скриншоты нужно взглянуть разок, другой и всё. Тут важнее удобство. Чтобы можно было воспринимать весь смысл картинки без открывания картинки в отдельном окне/вкладке.
[Удален]  

фунт

сегодня и завтра на рынкете одни спекули остались, так что возможно невозможное 

 
pako:

фунт

сегодня и завтра на рынкете одни спекули остались, так что возможно невозможное 

Вот именно, поэтому и лезть туда нечего)
[Удален]  
barabashkakvn:
Это если смотреть целыми днями на монитор (хотя для чего тогда язык программирования MQL4/5?), а вот в случае выкладки скриншотов - тут другая ситуация, на скриншоты нужно взглянуть разок, другой и всё. Тут важнее удобство. Чтобы можно было воспринимать весь смысл картинки без открывания картинки в отдельном окне/вкладке.
ну извените  я больше так не буду
