FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия - страница 810
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
поругайте
поругайте
поругайте
картинку чтоли?
если валит в депо, дак норм)
Если поругать - то вот: на чёрном фоне картинка отвратительная.
Если поругать - то вот: на чёрном фоне картинка отвратительная.
я мне нравится, глаза не устают весь день пялит'ся
я мне нравится, глаза не устают весь день пялит'ся
фунт
сегодня и завтра на рынкете одни спекули остались, так что возможно невозможное
фунт
сегодня и завтра на рынкете одни спекули остались, так что возможно невозможное
Это если смотреть целыми днями на монитор (хотя для чего тогда язык программирования MQL4/5?), а вот в случае выкладки скриншотов - тут другая ситуация, на скриншоты нужно взглянуть разок, другой и всё. Тут важнее удобство. Чтобы можно было воспринимать весь смысл картинки без открывания картинки в отдельном окне/вкладке.