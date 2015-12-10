FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия - страница 642

Новый комментарий
 

все по феншую...


 

Вы тут что то про стаканЫ чесали смотрел))) Держите кому интересно

http://datasuite.cmegroup.com/dataSuite.html?template=nfx&exchange=XCME&productCode=6E,6J,6B&monthCodes=_,H5,H5&frwdPtBids=_,13.15,10.85&frwdPtOffers=_,13.15,10.85&selected_tab=fx 

 
Доллар вырос до 60 рублей http://russian.rt.com/article/64563 
 

добавил еще ордер:


 
ТАК ЧТО БУДЕТ С ПРОЦЕНТНОЙ СТАВКОЙ В СРЕДУ У ФРС ? ВАШИ МНЕНИЯ
 
Ilij:

добавил еще ордер:


Не ходи туда, там Колян живет 
 
diablo_789:
ТАК ЧТО БУДЕТ С ПРОЦЕНТНОЙ СТАВКОЙ В СРЕДУ У ФРС ? ВАШИ МНЕНИЯ
Цена может попрыгает во время ее объявления, это максимум что может случиться)
 
Движение - жизнь! На РТС гляньте - отливает шикарно... Велкам в селл!
 
ТОЕСТЬ СТАВКУ МЕНЯТЬ НЕ БУДУТ
 
diablo_789:
ТОЕСТЬ СТАВКУ МЕНЯТЬ НЕ БУДУТ
Да какая разница то, будут, не будут.
1...635636637638639640641642643644645646647648649...871
Новый комментарий