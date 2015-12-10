FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия - страница 860

lactone:
Грааль нашел?)
а где, где грааль?
 
IRIP:
а где, где грааль?

У Учителя)))

А ОН в темнице сырой  

 
stranger:
У Учителя)))
это по линиям? 
 
IRIP:
это по линиям? 
Да, по черточкам Великого 
Да вроде гуглил...

http://forex-markets.ru/forex-session.html

http://24timezones.com/uk_chas/london_miscevyj_chas.php

Kino:

Да вроде гуглил...

http://forex-markets.ru/forex-session.html

http://24timezones.com/uk_chas/london_miscevyj_chas.php

Так чего опять по деревням пошел? В город иди)))

http://www.londonstockexchange.com/home/homepage.htm 

А не хлопнуть ли нам по рюмашке? )))
 
artikul:
А не хлопнуть ли нам по рюмашке? )))

Нельзя, спугнешь)))

https://univellbroker.com/analytics/Time_GMT/ 

Фунт хоть подарки принес, а твоя евра ни уя)))) 

2122 это ближайшая поддержка по ней, а глянь где сопротивления, ее прямо в попу толкают - лезь вверх, а она ...)))) 

stranger:

Нельзя, спугнешь)))

https://univellbroker.com/analytics/Time_GMT/ 

Фунт хоть подарки принес, а твоя евра ни уя)))) 

2122 это ближайшая поддержка по ней, а глянь где сопротивления, ее прямо в попу толкают - лезь вверх, а она ...)))) 

проблема в том, что в МСК теперь нет не летнего не зимнего времени
IRIP:
проблема в том, что в МСК теперь нет не летнего не зимнего времени
уже есть
