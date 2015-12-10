FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия - страница 860
Грааль нашел?)
а где, где грааль?
У Учителя)))
А ОН в темнице сырой
У Учителя)))
это по линиям?
Так чего опять по деревням пошел? В город иди)))
http://www.londonstockexchange.com/home/homepage.htm
А не хлопнуть ли нам по рюмашке? )))
проблема в том, что в МСК теперь нет не летнего не зимнего времени