FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия - страница 444
Цели, а стоп куда тыкать? Или просто на демке поиграться?
Это как наш Сенсей, проснулся, почесался, ааа, засолю ка я йену посреди поля)
Так у тебя у самого в Азбуке юного трейдуна написано, что СЛ не больше 1/3 от ТП
)))))))
Ладно, хрен с ним - пусть будет даже 1/5. То есть стоп тыкнул под 20, и кури себе)))
Ну, соотношние минимальное 1 к 2, т.е. бай баксорубль по 55, тп 100, сл 32))))
Та опять же наш Учитель седня выдал - МИНИМАЛЬНЫЙ стоп будет 100, меня все не покидает мысля, а какой же максимальный?
Лучше бы я ему не говорил, он и не знал бы что это - стопы)))
Учитель не боится, Учитель знает. Вон ОН как еньку мучает. 3 пука дойти не могут... И не в стоп и не в профит. Мудр, мудр...
Рена, ты мудрость с маразмом то не путай)))
шота Зорич маловасто рублей купил (ну так пора уже выражаться) ....
Да Вован его обламал.
А Учитель шо, полдня топтать будет? Надо Ахмту сказать, чтобы пайку урезал)
дак бесполезно всё это. вишь уже чо творит - зарплатку САМ начисляет...
Ты зарплату с расчетками не путай, кто ему бабели доверит, он же их сразу в альпы))))
Да и зарплаты там той, пару мешков деревянных)