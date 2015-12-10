FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия - страница 636
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
такс, кто про теорию, а у нас первый сетап сложился...
25 п. жду на базе....
Мы там высматриваем фьючи,смотрим индексы,рисуем уровни и зоны,изучаем экономические новости...........а надо изучать квадрат Ганна и правила Золотого Сечения?...............Иногда мысля бьётся в это-что Мы,на радость Куклу,слишком увлеклись изучением и прогнозированием массы технических влияний на котировку,а Ганн и Фибоначчи уже нашли правила успеха.
во-во верно) ... нам во всех учебниках, курсах парят шкалу цены, а о времени никто не говорит... а ведь сам Ганн говорил - Дайте мне точку и я Вам скажу время следующего разворота...
я редко отвечаю на правильные мысли. каюсь что не ответил полковнику)))
зато видел скрин с твоего оператора котировки по фунту, который Илья заскринил. Лучшего прогноза и представить себе не возможно)))
вот тебе и рельсы, уровень где находится - невооруженным глазом видно. ты поздно продал.
данный паттерн не предполагает точность входа
его достоинство - наличие точной цели, которую цена систематически посещает
а это важнее, чем корячиться из - за десятка недодобранных пунктов
пока эту точность ловишь, приобретаешь опыт лосевода...
данный паттерн не предполагает точность входа
его достоинство - наличие точной цели, которую цена систематически посещает
а это важнее, чем корячиться из - за десятка недодобранных пунктов
пока эту точность ловишь, приобретаешь опыт лосевода...
рельсы могут только успокоить, чтвой выбор типа сделки выбран правильно, но уже после того
Один кросс с прошлой недели пришёл с ордерами,а за двумя наблюдаю перспективными-пробьют уровень пересчёта Мюррея или нет-это EVRCAD и CADCHF.
нормалек...
еврокад:
а кадчиф покупать можно с текуших, там созрело ТР 8367