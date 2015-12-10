FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия - страница 636

Ilij:

такс, кто про теорию, а у нас первый сетап сложился...

25 п. жду на базе....

вот тебе и рельсы, уровень где находится - невооруженным глазом видно. ты поздно продал. 
 
gnawingmarket:
Мы там высматриваем фьючи,смотрим индексы,рисуем уровни и зоны,изучаем экономические новости...........а надо изучать квадрат Ганна и правила Золотого Сечения?...............Иногда мысля бьётся в это-что Мы,на радость Куклу,слишком увлеклись изучением и прогнозированием массы технических влияний на котировку,а Ганн и Фибоначчи уже нашли правила успеха.
во-во верно) ... нам во всех учебниках, курсах парят шкалу цены, а о времени никто не говорит... а ведь сам Ганн говорил - Дайте мне точку и я Вам скажу время следующего разворота...
kwinto:
во-во верно) ... нам во всех учебниках, курсах парят шкалу цены, а о времени никто не говорит... а ведь сам Ганн говорил - Дайте мне точку и я Вам скажу время следующего разворота...

я редко отвечаю на правильные мысли. каюсь что не ответил полковнику)))

зато видел скрин с твоего оператора котировки по фунту, который Илья заскринил. Лучшего прогноза и представить себе не возможно))) 

 
_new-rena:
вот тебе и рельсы, уровень где находится - невооруженным глазом видно. ты поздно продал. 

данный паттерн не предполагает точность входа

его достоинство  - наличие точной цели, которую цена систематически посещает

а это важнее, чем корячиться из - за десятка недодобранных пунктов

пока эту точность ловишь, приобретаешь опыт лосевода...

Ilij:

рельсы могут только успокоить, чтвой выбор типа сделки выбран правильно, но уже после того
 
вот луня жду, ускорение...
 
_new-rena:
рельсы могут только успокоить, чтвой выбор типа сделки выбран правильно, но уже после того
"после того" принесут по фунтчиф 135 пунктов кайфа...
 
Один кросс с прошлой недели пришёл с ордерами,а за двумя наблюдаю перспективными-пробьют уровень пересчёта Мюррея или нет-это EVRCAD  и CADCHF.
 
индекс бакса упал в пт под закрытие на 87.77 - кройте селы по еврику
 
gnawingmarket:
Один кросс с прошлой недели пришёл с ордерами,а за двумя наблюдаю перспективными-пробьют уровень пересчёта Мюррея или нет-это EVRCAD  и CADCHF.

нормалек...

еврокад:

а кадчиф покупать можно с текуших, там созрело ТР 8367

