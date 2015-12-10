FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия - страница 593
Торгую, некогда беседовать... :-)
СКР предложил уголовное наказание за манипулирование на валютном рынке - http://top.rbc.ru/finances/11/12/2014/548999492ae596f55584b697
пока на свободе...
Те чуваки, что там манипулируют могут сами им по попе ана-на))))))))))))))))))))))))))
Это ж надо наказать того кто пару лет бакс тарил
Клоуны, ёпт)
Те чуваки, что там манипулируют могут сами им по попе ана-на))))))))))))))))))))))))))
Роман, ты где сейчас пропадаешь?)
:-)
Здесь гляньте - люди работают. http://smart-lab.ru/blog/222186.php
П.С. Тема ЛЧИ на данном ресурсе не приветствуется.
А что там торговать, в понедельник фунт купил, половину на 5650, +100 пп, прикрыл, сегодня ауди. Все.
Понятно.
Бью ап каждый день по USDRUB... :-)
Вот рекомендации, будут подведены итоги...
Придерживаюсь ТС:
https://www.mql5.com/ru/forum/38125
ты же хотел чей то прогноз заскринить. я уж усну скоро, пока жду....
Выложил... Не прогноз, но работу... Там просто беседы были, типа тот чел классно ПРОГНОЗИРУЕТ и входит...
Ветка называется прогнозов, вот и решил поделиться здесь его "прогнозами" ...
:-)
Здесь гляньте - люди работают. http://smart-lab.ru/blog/222186.php
П.С. Тема ЛЧИ на данном ресурсе не приветствуется.
типа - чуваки сливайтесь, никого не слушайте - всё это брехня. а вот кто всё знает - когда и куда нужно открыться - в турму...