R0MAN:
Торгую, некогда беседовать... :-)
ты же хотел чей то прогноз заскринить. я уж усну скоро, пока жду....
 
Ishim:

СКР предложил уголовное наказание за манипулирование на валютном рынке - http://top.rbc.ru/finances/11/12/2014/548999492ae596f55584b697 

 

пока на свободе... 

Те чуваки, что там манипулируют могут сами им по попе ана-на))))))))))))))))))))))))))

Это ж надо наказать того кто пару лет бакс тарил  

Клоуны, ёпт) 

 
stranger:
ну дык потроллить))))), будут брать тех кто по зубам! (разную мелочовку не будем пальцем показывать...)
 
stranger:
Роман, ты где сейчас пропадаешь?)

:-)

Здесь гляньте - люди работают. http://smart-lab.ru/blog/222186.php


П.С. Тема ЛЧИ на данном ресурсе не приветствуется.

Вот. Сами смотрите. Майтрейд ой. Вася ай. Писчиков упс. Рождественская распродажа звёзд на ёлку. Ушёл дальше бухать. Ик.
 
stranger:
А что там торговать, в понедельник фунт купил, половину на 5650, +100 пп, прикрыл, сегодня ауди. Все.

Понятно.

Бью ап каждый день по USDRUB... :-)

Вот рекомендации, будут подведены итоги...

Придерживаюсь ТС:

https://www.mql5.com/ru/forum/38125

 
_new-rena:
ты же хотел чей то прогноз заскринить. я уж усну скоро, пока жду....

Выложил... Не прогноз, но работу... Там просто беседы были, типа тот чел классно ПРОГНОЗИРУЕТ и входит...

Ветка называется прогнозов, вот и решил поделиться здесь его "прогнозами" ... 

Ishim:

типа - чуваки сливайтесь, никого не слушайте - всё это брехня. а вот кто всё знает - когда и куда нужно открыться - в турму...
 
R0MAN:

Понятно.

Бью ап каждый день по USDRUB... :-)

Вот рекомендации, будут подведены итоги...

Придерживаюсь ТС:

https://www.mql5.com/ru/forum/38125

Понял, спасибо.
 
R0MAN:

:-)

Здесь гляньте - люди работают. http://smart-lab.ru/blog/222186.php


П.С. Тема ЛЧИ на данном ресурсе не приветствуется.

большинство там рисованных, для понту ... это все одно, что продавать ТОЧНО ЗОЛОТОНОСНЫЕ УЧАСТКИ на реке, всем желающим
 
_new-rena:
типа - чуваки сливайтесь, никого не слушайте - всё это брехня. а вот кто всё знает - когда и куда нужно открыться - в турму...
вечером бай! утром сел (((
