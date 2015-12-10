FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия - страница 267
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
забудьте про ауди на долго
Ты прям как по Неффёдовскому светофору вошёл..........у Меня выше,не зацепит-так в другой раз войдём...........
А что за светофор?
Там тоже одна продажа от 118.01 и селлимит на 118.36.
Почти так же )))
Почти так же )))
А что за светофор?
Стратегию скидывал в личку(здоровья Ему и успехов!),но лучше,как Я понял,работает на внутридневке,а Мне это не подходит-много сидеть у монитора надо.....но элементы этой науки периодически встречаю на графиках.
Кроссы с ауди возвращаются на доливку(стыдно им Меня наращивать с маленьким лотом)...........а у Вас чё там-трагедия?
Трагедия здесь, вот расскажи мне как можно торговать эту муйню, которая если на фигуру прыгнет, то это праздник?)))
Понял, много с ним общались, но светофора что то не помню, может просто не подощел мне.