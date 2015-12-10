FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия - страница 267

Spekul:
забудьте про ауди на долго
Почему? Валюта снижается(наверно кенгуру плохо отелились),а другая повышается................Что наша жизнь? Волна!
 
gnawingmarket:
Ты прям как по Неффёдовскому светофору вошёл..........у Меня выше,не зацепит-так в другой раз войдём...........
А что за светофор?
stranger:
канадец, евра, фунт, чифирь  ))) и енька вона пошла
 
stranger:
Там тоже одна продажа от 118.01 и селлимит на 118.36.

Почти так же )))

 

 
Sdimm:

Почти так же )))

 

Ну, так у дураков же сам знаешь)))
 
stranger:
Стратегию скидывал в личку(здоровья Ему и успехов!),но лучше,как Я понял,работает на внутридневке,а Мне это не подходит-много сидеть у монитора надо.....но элементы этой науки периодически встречаю на графиках.
 
gnawingmarket:
Понял, много с ним общались, но светофора что то не помню, может просто не подощел мне. А мужик толковый.
 
Кроссы с ауди возвращаются на доливку(стыдно им Меня наращивать с маленьким лотом)...........а у Вас чё там-трагедия?
 
gnawingmarket:
Трагедия здесь, вот расскажи мне как можно торговать эту муйню, которая если на фигуру прыгнет, то это праздник?)))

 

 
stranger:
Все науки на бирже в принципе перекликаются,т.к. всё пляшет от волны...............ну или от балды.
